Выявлен картель в сфере ЖКХ на 5,5 млрд рублей

Сумма превышает 5,5 млрд руб. В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются четыре организации в Московской области. Ведомство считает, что «Московская областная инженерная компания», «ПроектСтройМонтаж», «Региональная строительная производственная компания» и ООО «Время» заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен на торгах.

Процедуры проводились для нужд учреждений в Подольске, Щелкове, Мытищах, Долгопрудном и Талдоме. Должны были выполняться работы по строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

ФАС указывает, что участники координировали свое участие в закупочных процедурах и одерживали победу с минимальным снижением начальной максимальной цены. В случае доказательства вины компаниям грозят оборотные штрафы.

Ранее стало известно, что осенью тарифы на ЖКУ могут вырасти на 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

