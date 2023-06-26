Певец Шарлот сжег российский паспорт на камеру

Певец Эдуард Шарлот из Самары сжег паспорт РФ и поделился этим в своих соцсетях.

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По его словам, он уже не считает себя гражданином России и хочет уехать в Киев.

Накануне общественники обращались к главе МВД РФ из-за публикации музыканта, в которой он критиковал российскую власть. Тогда певец опубликовал в соцсети видеоролик, на котором пел песню про президента России и рвал его портрет, напоминают «Известия».

В конце мая музыкант в третий за полтора года раз заявил о своей смерти. Он обвинил в своей «гибели» российские власти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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