Певец Шарлот сжег российский паспорт на камеру
Певец Эдуард Шарлот из Самары сжег паспорт РФ и поделился этим в своих соцсетях.
По его словам, он уже не считает себя гражданином России и хочет уехать в Киев.
Накануне общественники обращались к главе МВД РФ из-за публикации музыканта, в которой он критиковал российскую власть. Тогда певец опубликовал в соцсети видеоролик, на котором пел песню про президента России и рвал его портрет, напоминают «Известия».
В конце мая музыкант в третий за полтора года раз заявил о своей смерти. Он обвинил в своей «гибели» российские власти, передает «Радиоточка НСН».
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