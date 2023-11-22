СМИ: Певец Шарлот заявил, что сжег паспорт РФ по ошибке
Певец Эдуард Шарлот, который сжег российский паспорт, объяснил свои действия на допросе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что исполнителя, который вернулся в Россию из Армении, задержали в аэропорту Пулково, пишет RT. По данным СМИ, Шарлота обвиняют в дискредитации российской армии, надругательстве над государственным символом и нарушении права на свободу вероисповеданий.
На допросе после прибытия в страну певец заявил, что был задержан из-за «осечки в понимании происходящего». По словам Шарлота, он сжег российский паспорт по ошибке.
«Был ошибочно помешан на ложной информации ... Простите. Я больше так не буду», — заявил исполнитель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru