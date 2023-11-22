СМИ: Певец Шарлот заявил, что сжег паспорт РФ по ошибке

Певец Эдуард Шарлот, который сжег российский паспорт, объяснил свои действия на допросе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сжегшего паспорт РФ певца Шарлота задержали в аэропорту Пулково

Ранее стало известно, что исполнителя, который вернулся в Россию из Армении, задержали в аэропорту Пулково, пишет RT. По данным СМИ, Шарлота обвиняют в дискредитации российской армии, надругательстве над государственным символом и нарушении права на свободу вероисповеданий.

На допросе после прибытия в страну певец заявил, что был задержан из-за «осечки в понимании происходящего». По словам Шарлота, он сжег российский паспорт по ошибке.

«Был ошибочно помешан на ложной информации ... Простите. Я больше так не буду», — заявил исполнитель.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияПаспортПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры