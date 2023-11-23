Вован и Лексус позвонили певцу Шарлоту от имени Зеленского

«Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речевку ... думая, что с ним разговаривает "Зеленский"», — отмечается в сообщении.

Во время разговора исполнитель заявил, что готов принести присягу Зеленскому, пишет Ura.ru.

Ранее Шарлот вернулся в Россию из Армении, певца задержали в аэропорту Пулково, напоминает телеканал «360». В июне артист сжег свой российский паспорт, также Шарлот заявлял, что не считает себя гражданином РФ и хочет уехать в Киев. Как позже исполнитель указал во время допроса, он сжег паспорт, так как был «ошибочно помешан на ложной информации». В дальнейшем Шарлоту дали 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

