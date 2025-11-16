Россияне не могут авторизоваться в Китае на необходимых сервисах
Тем временем в России ввели «период охлаждения» для сим-карт.
Российские туристы в Китае столкнулись с невозможностью подключиться к местным важным сервисам из-за того, что к ним на телефоны не приходят СМС-уведомления. Все это происходит на фоне введения в России «периода охлаждения» для сим-карт, когда люди тоже не могут подключиться к сервисам после возвращения из других стран.
Нововведение разделило общество и экспертов на два лагеря. Одни считают, что это необходимая и эффективная мера для борьбы с БПЛА. Другие — что она не обоснована и лишь навредит обществу.
В КИТАЕ БЕЗ СМС
Стало известно, что российские туристы в Китае не могут авторизоваться на необходимых сервисах, таких как платежные системы AliPay и WeChat, а также сайтов местных авиакомпаний.
Пользователи сообщают, что основная проблема заключается в том, что на российские номера не приходят СМС с кодами подтверждения из КНР. При этом без таких сообщений в том числе нельзя оформить временные банковские карты.
Отмечается, что сложности с получением СМС затронули не только клиентов китайских сервисов. Специалисты считают, что сбои связаны с ужесточением систем фильтрации и правил проверки сообщений на предмет вредоносного контента. Ситуацию усугубляет то, что рассылка кодов обычно происходит не напрямую, а через компании-агрегаторы, к которым у фильтров особенно строгие требования.
Гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков рассказал «Известиям», что многочисленные системы фильтрации трафика часто блокируют СМС от вполне легитимных сервисов из дружественных стран. По его мнению, налаживание прямых каналов отправки сообщений могло бы решить проблему с их доставкой. Он добавил, что этот вопрос можно урегулировать в рамках диалога операторов связи и цифровых сервисов разных стран.
«ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ»
Однако и в России теперь вернувшиеся из других стран граждане не сразу смогут подключиться ко всем необходимым сервисам. Так, с 10 ноября в стране начал действовать «период охлаждения» для сим-карт после роуминга.
«При попадании сим-карты на территорию РФ из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в БПЛА. До этого мобильный интернет и СМС будут временно блокироваться», - говорится в заявлении Минцифры.
Сообщается, что «период охлаждения» сим-карты после возвращения россиян из других стран действует в течение 24 часов. При этом теперь блокировка также включается, если сим-карта неактивна в течение 72 часов. Для восстановления доступа пользователям необходимо авторизоваться с помощью капчи по ссылке от оператора или через call-центр.
Редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн считает, что временная блокировка сим-карт россиян после возвращения их владельцев из других стран оправдана.
«Это не сделано просто по щелчку от нечего делать, наверное, есть негативный опыт с номерами, которые прошли роуминг. Государство и надзирающие органы вынуждены ввести такую меру, потому что человек приехал и не понятно, где он был, как с ним говорили? Если есть подозрения или опасения, значит надо по ним работать. Грамотные туристы имеют карту для работы за границей без роуминга. У нас 302 млн сим-карт, из них вернуться в Россию из роуминга может ничтожная доля», - заметил он в беседе с НСН.
В свою очередь основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев подтвердил, что «период охлаждения» для сим-карт значительно усложнит управление вражескими беспилотниками. По его словам, это временная, но очень эффективная мера.
«Сим-карты российских операторов используются в беспилотниках ВСУ самолетного типа дальнего радиуса действия. Однозначно можно сказать, что мера по "охлаждению" сим-карт и по контролю над ними оправдана. Это снизит вероятность того, что сим-карты будут закупаться в большом объеме в России незаконными путями с использованием подставных лиц и впоследствии использоваться для управления беспилотниками. Конечно, это временные меры, когда ситуация стабилизируется, они будут возвращены в обратную сторону», - объяснил он в беседе с НСН.
ПРОТИВ «ОХЛАЖДЕНИЯ»
Однако не все россияне поддержали такое нововведение. Например, зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что это может навредить сфере ЖКХ и жителям приграничных районов России. По мнению политика, новая мера также открывает возможности для мошенников.
«У нас огромное количество приборов учета электричества по всей стране, которые имеют сим-карты и передают показания раз в месяц. Они, получаются, все сдохнут? Все котлы отопления отключатся, китайские автомобили встанут? Второе — это связь у границы. Третье — актуальное для аэропортов и железнодорожных вокзалов. Есть такие приборы, которые считывают все устройства в зоне действия. Вот вы прошли мимо него, вернувшись из-за границы, и вам приходит СМС как бы от оператора связи, что для разблокировки надо пройти по ссылке. А это окажется мошенническая ссылка: украдут деньги, данные», - отметил он.
При этом, по мнению главы «TelecomDaily» Дениса Кускова, блокировать российские сим-карты после возвращения людей из зарубежных поездок было необязательно, так как у правоохранительных органов уже есть вся необходимая информация о пользователях.
«Была проведена огромная работа по авторизации, исключению серых сим-карт, и большинство "симок" сегодня запаролены на "Госуслуги". Поэтому операторы связи и силовики знают все об их владельцах. Я сомневаюсь, что люди, выезжающие за границу, будут передавать их злоумышленникам, тем самым предавая Родину», - добавил он в пресс-центре НСН.
В свою очередь исполнительный директор «TEZ TOUR Россия» Юрий Наумов в пресс-центре НСН рассказал, что ограничения на связь приводят к тому, что россияне испытывают сильнейший стресс и чувствуют себя потерянно, возвращаясь домой.
«Люди растеряны. Сама по себе поездка за границу для многих — стресс. А если человек возвращается и не может связаться с родственниками, заказать такси, то люди растеряны. Люди выходят из здания аэропорта, и там Wi-Fi уже не работает. И огромное столпотворение. Наша задача как туроператора сейчас — писать памятки, объяснять людям до того, как они полетели, напоминать об этом за день до возвращения. Придется, связываясь через гида, через отель, рассказывать о том, что их ждет, чтобы предупреждали родственников. Но мы можем говорить об этом только на бытовом уровне, без технических деталей», - подчеркнул он.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что общество вступает в конфликт с государством из-за того, что людям не нравятся неудобства, и, если ничего не изменить, это приведет к неприятному технологическому конфликту.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru