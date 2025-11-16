Россияне не могут авторизоваться в Китае на необходимых сервисах

Нововведение разделило общество и экспертов на два лагеря. Одни считают, что это необходимая и эффективная мера для борьбы с БПЛА. Другие — что она не обоснована и лишь навредит обществу.

В КИТАЕ БЕЗ СМС

Стало известно, что российские туристы в Китае не могут авторизоваться на необходимых сервисах, таких как платежные системы AliPay и WeChat, а также сайтов местных авиакомпаний.

Пользователи сообщают, что основная проблема заключается в том, что на российские номера не приходят СМС с кодами подтверждения из КНР. При этом без таких сообщений в том числе нельзя оформить временные банковские карты.