Жители более 15 регионов РФ пожаловались на сбои мобильного интернета

В частности, жалобы на работу мобильного интернета поступили из Санкт-Петербурга, Сочи, Тулы, Воронежа, Рязани, Краснодара, Саратова, Нижнего Новгорода и Уфы.

Также есть отдельные сообщении о сбоях из Оренбурга, Астрахани, Кирова, Ростовской, Волгоградской и Владимирской областей. Сигналы поступают в последний час.

Между тем, власти Ульяновской области указали, что мобильный интернет в регионе отключается точечно и «только на территориях, прилегающих к критически важным объектам специального назначения».

Ранее в Минцифры заявили, что операторы запустили «период охлаждения» для сим-карт после роуминга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».