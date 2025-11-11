Жители более 15 регионов РФ пожаловались на сбои мобильного интернета
Жители более 15 регионов РФ пожаловались на сбои в работе мобильного интернета или его полное отключение. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
В частности, жалобы на работу мобильного интернета поступили из Санкт-Петербурга, Сочи, Тулы, Воронежа, Рязани, Краснодара, Саратова, Нижнего Новгорода и Уфы.
Также есть отдельные сообщении о сбоях из Оренбурга, Астрахани, Кирова, Ростовской, Волгоградской и Владимирской областей. Сигналы поступают в последний час.
Между тем, власти Ульяновской области указали, что мобильный интернет в регионе отключается точечно и «только на территориях, прилегающих к критически важным объектам специального назначения».
Ранее в Минцифры заявили, что операторы запустили «период охлаждения» для сим-карт после роуминга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
