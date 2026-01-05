Орбан: Венгрия рассчитывает на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году

По его словам, условием для такого саммита станет завершение российско-украинского конфликта в 2026 году.

«В этом случае президенты США и России смогут, как и было запланировано, встретиться в Будапеште, чтобы заключить соглашение о мире», - пояснил политик.

Ранее Орбан заявил, что рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».