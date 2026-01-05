Орбан: Венгрия рассчитывает на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году
Венгрия рассчитывает, что в 2026 году состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Как пишет ТАСС, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, условием для такого саммита станет завершение российско-украинского конфликта в 2026 году.
«В этом случае президенты США и России смогут, как и было запланировано, встретиться в Будапеште, чтобы заключить соглашение о мире», - пояснил политик.
Ранее Орбан заявил, что рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швейцария заморозила активы Мадуро
- Орбан: Венгрия рассчитывает на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году
- Зеленский назначил нового руководителя СБУ
- «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Рубена Аморима
- Современные мифы и инди-проекты: Названы главные тренды в видеоиграх на 2026 год
- Орбан заявил, что рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году
- Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника РФ 2-го класса
- «Выход к Арктике и гегемония»: Почему Трамп вернулся к приобретению Гренландии
- Власти Кубы заявили о гибели 32 кубинцев в результате операции США в Венесуэле
- ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и военные аэродромы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru