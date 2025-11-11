В Госдуме раскритиковали «период охлаждения» для сим-карт после роуминга

Он отметил, что граждан постоянно призывают «не переходить ни по каким ссылкам». К тому же люди устали от всяких ограничений и такие сложности при пересечении границы будут вызывать у них недоумение.

«Эти сим-карты уже работают на в РФ... эти карты привязаны к персональным данным... Для злоумышленников нет никакой проблемы подождать 24 часа и начать массовые обзвоны», — указал парламентарий.

Свинцов добавил, что, по его мнению, данная мера скорее навредит, чем усилит безопасность.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что «период охлаждения» для сим-карт при возвращении из международного роуминга был запущен по требованию регуляторов для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

