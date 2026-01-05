«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Рубена Аморима

Как пишет RT, Аморим возглавил клуб в ноябре 2024 года. При этом он не смог выиграть какой-либо трофей. Максимальное достижение - выход в финал Лиги Европы УЕФА в сезоне 2024/2025.

«Руководство клуба с неохотой приняло решение, что настало подходящее время для перемен. Это даст команде наилучшие шансы на достижение максимально высокого результата в Премьер-лиге», - говорится в сообщении.

В матче против «Бернли» 7 января «Манчестер Юнайтед» возглавит Даррен Флетчер.

Ранее футбольный клуб «Челси» уволил Энцо Мареску с поста главного тренера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

