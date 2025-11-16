В регионах России пропал проводной интернет «Ростелекома»
В ряде центральных регионов России у абонентов «Ростелекома» произошел масштабный сбой проводного интернета и телевидения, сообщает «Ъ-Ярославль».
Проблемы затронули пользователей в Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях. По информации компании, причиной отключения стала серьезная авария, вызванная сторонними лицами. Во Владимирском филиале провайдера уточнили, что поврежден магистральный кабель в Ярославской области, а ремонтные работы затруднены из-за сложной ситуации на месте и неблагоприятных погодных условий.
Сервис мониторинга «Сбой.РФ» зафиксировал нарушения с середины дня 15 ноября. Частичное восстановление услуг началось только поздним вечером, около 23:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что российский регион на несколько дней будет находиться в интернет-изоляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
