В регионах России пропал проводной интернет «Ростелекома»

В ряде центральных регионов России у абонентов «Ростелекома» произошел масштабный сбой проводного интернета и телевидения, сообщает «Ъ-Ярославль».

Проблемы затронули пользователей в Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях. По информации компании, причиной отключения стала серьезная авария, вызванная сторонними лицами. Во Владимирском филиале провайдера уточнили, что поврежден магистральный кабель в Ярославской области, а ремонтные работы затруднены из-за сложной ситуации на месте и неблагоприятных погодных условий.

Сервис мониторинга «Сбой.РФ» зафиксировал нарушения с середины дня 15 ноября. Частичное восстановление услуг началось только поздним вечером, около 23:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что российский регион на несколько дней будет находиться в интернет-изоляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

