Абоненты смогут требовать перерасчет тарифа за время блокировки сим-карты

Российские пользователи мобильной связи имеют право на перерасчет стоимости тарифа, если их сим-карта была временно заблокирована или находилась в режиме «охлаждения» после возвращения из-за рубежа. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, действующие правила оказания услуг связи и закон «О защите прав потребителей» позволяют требовать возврата или уменьшения платы, если услуга не была предоставлена по независящим от абонента причинам.