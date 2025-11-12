Абоненты смогут требовать перерасчет тарифа за время блокировки сим-карты

Российские пользователи мобильной связи имеют право на перерасчет стоимости тарифа, если их сим-карта была временно заблокирована или находилась в режиме «охлаждения» после возвращения из-за рубежа. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, действующие правила оказания услуг связи и закон «О защите прав потребителей» позволяют требовать возврата или уменьшения платы, если услуга не была предоставлена по независящим от абонента причинам.

Временное «охлаждение» сим-карт не повлияет на связь в приграничных зонах

Русяев отметил, что операторы могут ссылаться на выполнение требований безопасности, однако это не освобождает их от обязанности обеспечить надлежащее качество связи.

Юрист подчеркнул, что в случае необоснованной блокировки перерасчет должен производиться за весь период недоступности услуг — пропорционально стоимости интернет- и SMS-пакетов, если голосовая связь при этом оставалась активной, передает «Радиоточка НСН».

