Абоненты смогут требовать перерасчет тарифа за время блокировки сим-карты
Российские пользователи мобильной связи имеют право на перерасчет стоимости тарифа, если их сим-карта была временно заблокирована или находилась в режиме «охлаждения» после возвращения из-за рубежа. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, действующие правила оказания услуг связи и закон «О защите прав потребителей» позволяют требовать возврата или уменьшения платы, если услуга не была предоставлена по независящим от абонента причинам.
Русяев отметил, что операторы могут ссылаться на выполнение требований безопасности, однако это не освобождает их от обязанности обеспечить надлежащее качество связи.
Юрист подчеркнул, что в случае необоснованной блокировки перерасчет должен производиться за весь период недоступности услуг — пропорционально стоимости интернет- и SMS-пакетов, если голосовая связь при этом оставалась активной, передает «Радиоточка НСН».
