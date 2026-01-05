Современные мифы и инди-проекты: Названы главные тренды в видеоиграх на 2026 год

2026 год обещает стать переломным для мировой игровой индустрии. На фоне стремительного развития технологий и смены потребительских привычек рынок переживает глубокую трансформацию: от способов создания контента до моделей взаимодействия с аудиторией. Искусственный интеллект уже меняет процесс разработки, облачный гейминг стирает границы между платформами, а ремейки культовых игр возрождают ностальгию. Одновременно растут требования к этичности дизайна. Опрошенные НСН эксперты раскрыли главные видеоигровые тренды 2026 года.

Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов рассказал НСН, что современные игры все чаще обращаются к национальным мифам и историческим сюжетам — и это не просто тренд, а новая стратегия успеха.