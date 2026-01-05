Современные мифы и инди-проекты: Названы главные тренды в видеоиграх на 2026 год
2026 год станет переломным для игровой индустрии: крупнейшие релизы переносятся, Китай диктует правила, а ремейки пробуждают ностальгию. Главные тренды 2026 года — в материале НСН.
2026 год обещает стать переломным для мировой игровой индустрии. На фоне стремительного развития технологий и смены потребительских привычек рынок переживает глубокую трансформацию: от способов создания контента до моделей взаимодействия с аудиторией. Искусственный интеллект уже меняет процесс разработки, облачный гейминг стирает границы между платформами, а ремейки культовых игр возрождают ностальгию. Одновременно растут требования к этичности дизайна. Опрошенные НСН эксперты раскрыли главные видеоигровые тренды 2026 года.
Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов рассказал НСН, что современные игры все чаще обращаются к национальным мифам и историческим сюжетам — и это не просто тренд, а новая стратегия успеха.
«Если смотреть регионально, то самую большую долю который год занимает Юго-Восточная Азия – 46% всего рынка. Если смотреть по странам, все еще с большим отрывом лидируют США и Китай. В относительных цифрах быстрее всех растет Ближний Восток, но все еще довольно сильно отстает в абсолютных. Однако, Саудовская Аравия и ОАЭ последние пять лет инвестируют значительные суммы в разработку игр и киберспорт, поэтому в ближайшие несколько лет мы увидим значительные сдвиги в этом регионе. Что касается контента, мы можем видеть довольно устойчивый тренд на игры с аутентичной культурой, но в современном осмыслении. В этом плане наиболее ярко показывают себя Япония и Китай. В 2024 году «Black Myth: Wukong» успешно интерпретировал главный эпос Китая «Путешествие на запад», чем вызвал настоящий туристический бум к местам-прообразам локаций из игры. В 2025 из игр с традиционной культурой можно выделить «Ghost of Yotei», идейное продолжение «Ghost of Tsushima» от японских разработчиков», — сказал собеседник НСН.
По его словам, игры с woke-повесткой (от англ. to wake — просыпаться, описывает людей или движения, которые борются за права маргинализированных групп. — Прим. НСН) активно теряют популярность даже у своей аудитории.
«По контенту и нарративам азиаты работают значительно тоньше и успешнее западных компаний. Западные игры с woke-повесткой становятся все менее востребованными даже среди своей аудитории, в то время как азиатским разработчикам получается делать интересные игры, поднимая при этом важные социальные темы. Из свежих примеров отмечу «Silent Hill: F». Разработчики не побоялись отобразить и светлые, и темные стороны японской культуры: вместе с храмовой архитектурой, одеждой, танцами и верованиями они показали и традиционное для японского патриархального общества женское бесправие, социальное неравенство, конфликт города и деревни, традиций и современности. Игра вызвала бурные обсуждения, но никого не оставила равнодушным», — указал Пегов.
Он также указал на тенденцию больших корпораций делать ремейки ранее успешных проектов, чтобы минимизировать собственные риски.
«В условиях глобальной нестабильности гиганты стараются монетизировать то, что уже имело успех. Поэтому от больших компаний мы видим множество ремейков и ремастеров, но мало свежих смелых проектов. Это открывает нишу для малых компаний, что оздоровляет индустрию в целом. В этом году было достаточно крупнобюджетных провалов при успехе нишевых проектов, что говорит о стремлении аудитории к новым идеям», — отметил Пегов.
Эксперт указал на то, что инди‑проекты 2026 года не конкурируют с ААА‑блокбастерами за внимание игроков, так как нашли собственную нишу.
«Инди-проекты не конкурируют с ААА‑блокбастерами. Они нашли собственную нишу, освобожденную компаниями-гигантами. Конкурировать с миллиардной компанией бесполезно, поэтому инди-разработчики за счет невысокой стоимости разработки, а значит и рисков, могут пробовать свежие идеи, внедрять нишевые игровые механики, эксплуатировать мемы. Но нужно отметить, что волатильность инди-рынка значительно выше, чем в категории ААА: доля успешных инди-проектов относительно общего числа значительно ниже, чем среди высокобюджетных проектов от крупных разработчиков», — сказал собеседник НСН.
Он также раскрыл, что какие игры 2026 года зададут стандарты для следующих пяти лет — в нарративе, дизайне, технологиях.
«Думаю, что самым ожидаемым релизом 2026 станет «GTA 6». Каждая новая итерация задавала новую планку не только для игр с открытым миром, но и для индустрии в целом. Также очень важным 2026 станет для серии «Resident Evil». Серии уже очень много лет, и для продолжения сюжета необходимо ввести новое поколение персонажей и достойно попрощаться со старыми. Если «Capcom» удастся это реализовать, это станет образцовым опытом менеджмента крупных франшиз. А в менеджменте крупной франшизы ошибки стоят миллиарды долларов. Вспомним, как начало штормить киновселенную «Marvel» после завершения 10-летней «саги бесконечности», — добавил Пегов.
В свою очередь, IT-эксперт Даниил Аржаков указал на усталость игроков от сырых релизов и бесконечных отсрочек.
«2026 год в игровой индустрии вряд ли запомнится каким-то одним «модным» жанром — вместо этого мы видим разнообразие. Есть несколько ожидаемых MMORPG, но нет уверенности, что они выйдут в следующем году. Главное, что объединяет игроков, — это усталость от сырых релизов и бесконечных отсрочек. Люди готовы подождать, но хотят получить игру, которая будет закончена, честна и уважает их время. Особенно интересно, как в играх начинают использовать искусственный интеллект не просто для помощи в разработке, а чтобы создавать живые диалоги, уникальных противников и сюжеты, которые реагируют на действия игрока. Это скоро стать настоящим стандартом в играх с открытым миром и большой свободой действий», — сказал эксперт.
По его словам, успех игры в мире во многом определяет признание продукта на китайском рынке.
«Глобальный успех игр сейчас всё больше зависит от успеха в Китае — не только потому, что это крупнейший в мире рынок по числу игроков, но и потому, что китайские платформы, издатели и даже регуляторные нормы всё сильнее влияют на то, как создаются и распространяются игры по всему миру. Многие западные студии заранее адаптируют контент под китайскую аудиторию: смягчают насилие, добавляют локальные косметические предметы или даже перестраивают монетизацию, чтобы пройти одобрение местных властей», — отметил собеседник НСН.
Эксперт по киберспорту Артем Сложеникин рассказал НСН, какие факторы могут разрушить ожидания от топовых релизов.
«Ожидания игроков чаще всего разрушаются тогда, когда между обещаниями разработчиков и реальным состоянием игры на старте возникает заметный разрыв. Это может происходить по разным причинам — от неоптимального технического состояния до неоднозначных коммуникаций и затянутого цикла релиза. Когда аудитория получает продукт не в полном объёме с фрагментацией в виде раннего доступа, бесконечных доработок или непонимания, что именно входит в «финальную версию», доверие постепенно снижается. В итоге важен не сам факт переноса или технических проблем, а ощущение, что игрокам предлагают незавершённый опыт. Чем прозрачнее позиция студии и чем честнее собранный релиз, тем выше шанс сохранить интерес и избежать разочарования», — указал Сложеникин.
Говоря о регулярных переносах игр, Святослав Пегов привел самый громкий пример — релиз «GTA 6».
«В данный момент наибольшее напряжение сформировалось вокруг перенесенного релиза «GTA 6». Каждый перенос вместе с раздражением публики приносит и повышение ожиданий: больше времени на разработку, значит, мы ожидаем более качественный продукт. Но в какой-то момент можно дойти до синдрома «Half Life 3», когда игру ждут уже настолько давно, и ожидания уже настолько завышены, что игра всех разочарует, так как от нее ждут революционной шедевральности, меняющей ландшафт видеоигровой индустрии. Как показал опыт «No Man’s Sky» и «Cyberpunk 2077», технические и контентные провалы возможно компенсировать, но на это нужно очень много сил и времени», — заключил эксперт.
Подводя итог, можно отметить, что с одной стороны, рынок тяготеет к масштабным решениям: AAA‑проекты с продвинутым ИИ, VR‑игры нового поколения, облачный гейминг, стирающий границы между устройствами. С другой — растёт ценность нишевых инди‑игр, где на первый план выходят авторский взгляд и эмоциональная вовлечённость. Будущее видеоигр — не в гонке за графикой или бюджетом, а в умении сочетать технологическую мощь с человеческим измерением.
