Орбан заявил, что рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году
Венгрия рассчитывает, что в 2026 году конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
Он отметил, что Будапешт давно выступает против антироссийских санкций, наносящих ущерб всей европейской экономике. И добавил, что после окончания конфликта рестрикции против Москвы должны быть отменены.
«Мы будем использовать все возможные юридические механизмы, чтобы не допустить отказа Евросоюза от российских нефти и газа с конца 2027 года», - подчеркнул политик.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что Орбан может потерять власть из-за нарастающего давления Европы, которая поддерживает оппозицию.
