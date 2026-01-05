Он отметил, что Будапешт давно выступает против антироссийских санкций, наносящих ущерб всей европейской экономике. И добавил, что после окончания конфликта рестрикции против Москвы должны быть отменены.

«Мы будем использовать все возможные юридические механизмы, чтобы не допустить отказа Евросоюза от российских нефти и газа с конца 2027 года», - подчеркнул политик.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что Орбан может потерять власть из-за нарастающего давления Европы, которая поддерживает оппозицию.