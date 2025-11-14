«Охлаждение» сим-карт - это только первый шаг в новое будущее. Технологии будут контролироваться жестче, чтобы не зависеть от иностранных сетей. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Утверждается, что эта мера сбивает с толку иностранные беспилотники. Мариничев нашел еще одно объяснение для новой инициативы.