Россиян призвали готовиться к «цифровой таможне» и «тотальному контролю»

Система стремится к контролю и проверки всех ее элементов, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Мариничев.

«Охлаждение» сим-карт - это только первый шаг в новое будущее. Технологии будут контролироваться жестче, чтобы не зависеть от иностранных сетей. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Утверждается, что эта мера сбивает с толку иностранные беспилотники. Мариничев нашел еще одно объяснение для новой инициативы.

В Telecom Daily усомнились в необходимости «охлаждать» сим-карты приезжающих
«Сейчас система в смысле социально-экономического уклада не доверяет сим-картам. Мы пытаемся переосмыслить эту реальность как люди и пытаемся ее контролировать. На ум приходят банальные решения — давайте введем цифровую таможню. Это ничем не отличается от алгоритмах в банках: непонятная транзакция значит сразу заблокируем счет, а потом будем разбираться. В данном случае происходит верификация сим-карт системой — это проба пера по переходу в новую цифровую реальность, где всем нам придется жить и находиться. Второй момент, зачем это нужно — это некая мягкая сила, чтобы не зависеть от внешних сетей и контролировать структуру внутренних телекоммуникаций. Фактически это тотальный контроль над элементами системы и борьба с теневым оборотом сим-карт», — указал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН предложил россиянам потерпеть ограничения на связь.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БезопасностьМобильные ОператорыБеспилотникиДроны

Горячие новости

Все новости

партнеры