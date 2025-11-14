Россиян призвали готовиться к «цифровой таможне» и «тотальному контролю»
Система стремится к контролю и проверки всех ее элементов, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Мариничев.
«Охлаждение» сим-карт - это только первый шаг в новое будущее. Технологии будут контролироваться жестче, чтобы не зависеть от иностранных сетей. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Утверждается, что эта мера сбивает с толку иностранные беспилотники. Мариничев нашел еще одно объяснение для новой инициативы.
«Сейчас система в смысле социально-экономического уклада не доверяет сим-картам. Мы пытаемся переосмыслить эту реальность как люди и пытаемся ее контролировать. На ум приходят банальные решения — давайте введем цифровую таможню. Это ничем не отличается от алгоритмах в банках: непонятная транзакция — значит сразу заблокируем счет, а потом будем разбираться. В данном случае происходит верификация сим-карт системой — это проба пера по переходу в новую цифровую реальность, где всем нам придется жить и находиться. Второй момент, зачем это нужно — это некая мягкая сила, чтобы не зависеть от внешних сетей и контролировать структуру внутренних телекоммуникаций. Фактически это тотальный контроль над элементами системы и борьба с теневым оборотом сим-карт», — указал он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН предложил россиянам потерпеть ограничения на связь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уход в онлайн: Почему в России массово закрываются магазины одежды и обуви
- Песков: «Большая двадцатка» сохраняет свою значимость для стран-участниц
- Спустя 40 лет: Кто заплатит за проект по переброске сибирских рек в Азию
- Россиян призвали готовиться к «цифровой таможне» и «тотальному контролю»
- Дождь и сугробы: Синоптик Шувалов пообещал москвичам температурную «болтанку»
- Депутат Свинцов предложил россиянам потерпеть и быть готовым к «чудесам»
- Не поделили пирог: Чем грозит конфликт Тихановских белорусской оппозиции
- Нарколог не поверил в сокращение потребления алкоголя в России
- Минстрой: Владельцами домовых чатов в Max будут органы стройнадзора
- Армия России освободила Орестополь в Днепропетровской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru