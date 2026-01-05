Еврокомиссия не признала легитимность вице-президента Венесуэлы как главы страны

Она подчеркнула, что Еврокомиссия признаёт лишь легитимность тех лиц, которые «были избраны демократическим путём».

Хиппер указала, что в политическом переходе в стране должны участвовать лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, а также главный соперник Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил в защиту венесуэльских оппозиционеров и признал Гонсалеса избранным главой государства, пишут «Известия».