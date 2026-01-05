Еврокомиссия не признала легитимность вице-президента Венесуэлы как главы страны

Еврокомиссия (ЕК) не признает легитимность вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес как главы страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира «демонической ведьмой»

Она подчеркнула, что Еврокомиссия признаёт лишь легитимность тех лиц, которые «были избраны демократическим путём».

Хиппер указала, что в политическом переходе в стране должны участвовать лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, а также главный соперник Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил в защиту венесуэльских оппозиционеров и признал Гонсалеса избранным главой государства, пишут «Известия».

ФОТО: ТАСС / OLIVIER HOSLET / EPA
