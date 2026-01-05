Швейцария заморозила активы Мадуро

Швейцария заморозила активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц. Как пишет RT, об этом заявили в Федеральном совете страны.

Рубио заявил о недопущении США пользования Венесуэлой другими странами

Отмечается, что решение было принято с целью предотвратить перевод активов за границу.

«Если выяснится, что средства были получены незаконным путём, Швейцария приложит все усилия для того, чтобы они принесли пользу венесуэльскому народу», — указали в швейцарском правительстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро более не является законным президентом Венесуэлы и предстанет перед американским судом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
