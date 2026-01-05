Швейцария заморозила активы Мадуро
Швейцария заморозила активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц. Как пишет RT, об этом заявили в Федеральном совете страны.
Отмечается, что решение было принято с целью предотвратить перевод активов за границу.
«Если выяснится, что средства были получены незаконным путём, Швейцария приложит все усилия для того, чтобы они принесли пользу венесуэльскому народу», — указали в швейцарском правительстве.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро более не является законным президентом Венесуэлы и предстанет перед американским судом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия не признала легитимность вице-президента Венесуэлы как главы страны
- Швейцария заморозила активы Мадуро
- Орбан: Венгрия рассчитывает на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году
- Зеленский назначил нового руководителя СБУ
- «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Рубена Аморима
- Современные мифы и инди-проекты: Названы главные тренды в видеоиграх на 2026 год
- Орбан заявил, что рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году
- Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника РФ 2-го класса
- «Выход к Арктике и гегемония»: Почему Трамп вернулся к приобретению Гренландии
- Власти Кубы заявили о гибели 32 кубинцев в результате операции США в Венесуэле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru