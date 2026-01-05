Зеленский назначил нового руководителя СБУ
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) покинул свой пост. Об этом сообщает RT.
Информацию об отставке Малюка подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, объявивший, что новым главой ведомства стал руководитель спецподразделения «Альфа» Евгений Хмара.
Украинский лидер добавил, что Малюк остаётся работаеть в системе СБУ, ему предложено сосредоточиться на направлении «асимметричных операций» против Москвы.
Ранее Зеленский назначил главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на должность руководителя Офиса президента Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швейцария заморозила активы Мадуро
- Орбан: Венгрия рассчитывает на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году
- Зеленский назначил нового руководителя СБУ
- «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Рубена Аморима
- Современные мифы и инди-проекты: Названы главные тренды в видеоиграх на 2026 год
- Орбан заявил, что рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году
- Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника РФ 2-го класса
- «Выход к Арктике и гегемония»: Почему Трамп вернулся к приобретению Гренландии
- Власти Кубы заявили о гибели 32 кубинцев в результате операции США в Венесуэле
- ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и военные аэродромы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru