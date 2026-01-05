Зеленский назначил нового руководителя СБУ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) покинул свой пост. Об этом сообщает RT.

СМИ: Зеленский уволил руководителя СБУ Малюка

Информацию об отставке Малюка подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, объявивший, что новым главой ведомства стал руководитель спецподразделения «Альфа» Евгений Хмара.

Украинский лидер добавил, что Малюк остаётся работаеть в системе СБУ, ему предложено сосредоточиться на направлении «асимметричных операций» против Москвы.

Ранее Зеленский назначил главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на должность руководителя Офиса президента Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

