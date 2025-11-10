Россиянам ввели «период охлаждения» мобильного интернета после поездок за рубеж
Абоненты российских операторов, включая «МегаФон» и «Билайн», начали получать СМС-уведомления о том, что после возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. В сообщениях уточняется, что звонки и ключевые сервисы, такие как «Госуслуги», онлайн-банкинг, VK, «Яндекс», Ozon, Wildberries и «Авито», останутся доступными. Снятие ограничения произойдет после авторизации через СМС.
Представители «МегаФона» подтвердили рассылку сообщений, но отказались комментировать детали. Аналогичную позицию заняли «Билайн» и МТС. По данным РБК, операторы пока не раскрывают, когда именно начнет действовать новая мера и коснется ли она всех абонентов, выезжающих за границу.
Как ранее писал Коммерсантъ, введение так называемого «периода охлаждения» связано с усилением мер безопасности. В течение суток мобильный интернет и СМС не будут работать у пользователей, находившихся в международном роуминге или не активировавших сим-карту более 72 часов. Аналогичная система уже действует для иностранных номеров, чтобы предотвратить их использование при атаках беспилотников
Источники Forbes сообщают, что инициатива введения «периода охлаждения» принадлежит Роскомнадзору. По их данным, мера может затронуть лишь тех россиян, которые долгое время не находились в стране или не использовали сим-карты на ее территории. Минцифры, в свою очередь, предлагает освободить операторов от ответственности за временное отключение связи при угрозах атак дронов, а ФСБ получит право требовать блокировку отдельных номеров без суда, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам ввели «период охлаждения» мобильного интернета после поездок за рубеж
- «Ловля черной кошки»: Туристам объяснили, как пережить «охлаждение» сим-карт
- Мужчина, раненый при атаке дрона в Белгородской области, скончался в больнице
- СМИ: Прокуратура Словакии не нашла нарушений при передаче Украине МиГ-29
- «Высоцкий и Пересильд»: Почему «Алиса» собрала миллиард, но не «зашла» зрителям
- Пассажиры парома Seabridge получили компенсацию после задержки в Трабзоне
- Россия пока не приняла решения о возможных ядерных испытаниях
- Не только Бали: Российские туристы «распробовали» острова Индонезии
- Нидерланды подтвердили соблюдение визовых ограничений ЕС для россиян
- Министра юстиции Украины и совладельца «Квартала 95» внесли в базу «Миротворца»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru