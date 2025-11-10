Россиянам ввели «период охлаждения» мобильного интернета после поездок за рубеж

Абоненты российских операторов, включая «МегаФон» и «Билайн», начали получать СМС-уведомления о том, что после возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. В сообщениях уточняется, что звонки и ключевые сервисы, такие как «Госуслуги», онлайн-банкинг, VK, «Яндекс», Ozon, Wildberries и «Авито», останутся доступными. Снятие ограничения произойдет после авторизации через СМС.

Представители «МегаФона» подтвердили рассылку сообщений, но отказались комментировать детали. Аналогичную позицию заняли «Билайн» и МТС. По данным РБК, операторы пока не раскрывают, когда именно начнет действовать новая мера и коснется ли она всех абонентов, выезжающих за границу.

Мобильные операторы требуют «золотой диапазон» частот у спецслужб для связи 5G

Как ранее писал Коммерсантъ, введение так называемого «периода охлаждения» связано с усилением мер безопасности. В течение суток мобильный интернет и СМС не будут работать у пользователей, находившихся в международном роуминге или не активировавших сим-карту более 72 часов. Аналогичная система уже действует для иностранных номеров, чтобы предотвратить их использование при атаках беспилотников

Источники Forbes сообщают, что инициатива введения «периода охлаждения» принадлежит Роскомнадзору. По их данным, мера может затронуть лишь тех россиян, которые долгое время не находились в стране или не использовали сим-карты на ее территории. Минцифры, в свою очередь, предлагает освободить операторов от ответственности за временное отключение связи при угрозах атак дронов, а ФСБ получит право требовать блокировку отдельных номеров без суда, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ИнтернетМобильные Операторы

