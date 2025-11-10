Россиянам ввели «период охлаждения» мобильного интернета после поездок за рубеж

Абоненты российских операторов, включая «МегаФон» и «Билайн», начали получать СМС-уведомления о том, что после возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. В сообщениях уточняется, что звонки и ключевые сервисы, такие как «Госуслуги», онлайн-банкинг, VK, «Яндекс», Ozon, Wildberries и «Авито», останутся доступными. Снятие ограничения произойдет после авторизации через СМС.

Представители «МегаФона» подтвердили рассылку сообщений, но отказались комментировать детали. Аналогичную позицию заняли «Билайн» и МТС. По данным РБК, операторы пока не раскрывают, когда именно начнет действовать новая мера и коснется ли она всех абонентов, выезжающих за границу.