Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника РФ 2-го класса
Замминистра обороны РФ Анне Цивилевой присвоен чин действительного государственного советника России второго класса. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Данный чин соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта.
Также чин действительного госсоветника России второго класса президент присвоил директору департамента Минобороны Наталье Белоусовой, замруководителя аппарата военного ведомства Олегу Ерачину и замдиректора федеральной службы по финансовому мониторингу Антону Лисицину.
Ранее Путин подписал указ о присвоении послу в Республике Маврикий Ираде Зейналовой ранга чрезвычайного и полномочного посла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru