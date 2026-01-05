Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника РФ 2-го класса

Замминистра обороны РФ Анне Цивилевой присвоен чин действительного государственного советника России второго класса. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Данный чин соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта.

Также чин действительного госсоветника России второго класса президент присвоил директору департамента Минобороны Наталье Белоусовой, замруководителя аппарата военного ведомства Олегу Ерачину и замдиректора федеральной службы по финансовому мониторингу Антону Лисицину.

Ранее Путин подписал указ о присвоении послу в Республике Маврикий Ираде Зейналовой ранга чрезвычайного и полномочного посла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
