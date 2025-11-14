Для россиян с «охлажденными» симками предложили создать «горячую» линию
Гражданам, которые возвращаются из-за границы, необходимо создать комфортные условия, заявил Денис Кусков в пресс-центре НСН.
Россияне, которые прибывают в Россию из-за границы не должны быть лишены возможностей позвонить родственникам или вызвать такси из аэропорта. Для этого необходимо создать отдельную линию связи, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в пресс-центре НСН.
С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Эту меру обосновали борьбой с мошенничеством и для защиты от беспилотников. Кусков отметил, что она работает не лучшим образом.
«Уже несколько дней это новшество действует в российских аэропортах, и люди жалуются, что не могут перейти по ссылке, которую им присылают для восстановления услуги, они остаются полностью без связи — не могут вызвать такси, позвонить родственникам и сказать, что прилетели, а Wi-Fi есть не во всех точках аэропорта. Если мы решили, что такая мера необходима для защиты граждан и государства, нужно дать операторам связи возможность на 100% обеспечить подключение граждан в случае их авторизации посредством перехода по ссылке, которая должна открываться и без интернета, или через звонок в колл-центр», — указал он.
Кусков добавил, что необходимо сделать, чтобы обеспечить комфортные условия для россиян, которые вернулись из-за границы.
«Можно запросить у операторов создать какой-то выделенный номер, потому что, работая 22 года в телеком-индустрии, я знаю: при звонке в колл-центр оператора вы можете провисеть на трубке где-то час-два, прежде чем вам ответят. У людей, которые прилетают, этого часа нет! Не голосовать же им рукой, вылавливая попутку? Безопасность превыше всего, но реализация подобных инициатив требует технологических решений, связанных с работой операторов, чтобы обеспечение безопасности не приносило колоссальных проблем людям, приезжающим из-за границы», — подчеркнул он.
Ранее Кусков объяснил в пресс-центре НСН, почему «охлаждение» сим-карт не поможет в борьбе с беспилотниками.
