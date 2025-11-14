Россияне, которые прибывают в Россию из-за границы не должны быть лишены возможностей позвонить родственникам или вызвать такси из аэропорта. Для этого необходимо создать отдельную линию связи, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в пресс-центре НСН.



С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Эту меру обосновали борьбой с мошенничеством и для защиты от беспилотников. Кусков отметил, что она работает не лучшим образом.