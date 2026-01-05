Россиян призвали воздержаться от поездок в Венесуэлу
Гражданам России следует воздержаться от поездок в Венесуэлу. Как пишет RT, с таким призывом выступило посольство РФ в Каракасе.
В департаменте Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России указали, что рекомендация дана «в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак».
«Гражданам РФ настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости», — указали в ведомстве.
Ранее гид-перевозчик из Венесуэлы Анна Осипова заявила, что после похищения лидера страны Николаса Мадуро обстановка в столице южно-американского государства Каракасе остается напряжённой, пишут «Известия».
