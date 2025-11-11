Временное «охлаждение» сим-карт не повлияет на связь в приграничных зонах

Механизм охлаждения сим-карт на 24 часа настроен с учетом особенностей работы сети на приграничных территориях России, в том числе Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Мегафон».

Там уточнили, что при настройке механизма были учтены особенности функционирования сети в приграничных районах России. В компании также подчеркнули, что технические системы и инфраструктура компании позволяют обеспечивать работу механизма без влияния на качество связи и интернет-доступ, нагрузка на сеть остается в пределах стандартных параметров.

Минцифры: Операторы запустили «период охлаждения» для сим-карт после роуминга

Во вторник СМИ сообщили, что жители Калининградской области могут столкнуться с проблемами из-за временной блокировки сим-карт после роуминга. В регионе отметили, что трудности возможны в приграничных районах и у пассажиров поездов, поскольку там иногда активируется роуминг.

Позднее в министерстве цифровых технологий и связи Калининградской области рекомендовали пассажирам поездов при пересечении границы временно выключать телефоны, чтобы избежать блокировки сим-карты, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныМобильная СвязьМобильные Операторы

Горячие новости

Все новости

партнеры