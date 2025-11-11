Временное «охлаждение» сим-карт не повлияет на связь в приграничных зонах
Механизм охлаждения сим-карт на 24 часа настроен с учетом особенностей работы сети на приграничных территориях России, в том числе Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Мегафон».
Там уточнили, что при настройке механизма были учтены особенности функционирования сети в приграничных районах России. В компании также подчеркнули, что технические системы и инфраструктура компании позволяют обеспечивать работу механизма без влияния на качество связи и интернет-доступ, нагрузка на сеть остается в пределах стандартных параметров.
Во вторник СМИ сообщили, что жители Калининградской области могут столкнуться с проблемами из-за временной блокировки сим-карт после роуминга. В регионе отметили, что трудности возможны в приграничных районах и у пассажиров поездов, поскольку там иногда активируется роуминг.
Позднее в министерстве цифровых технологий и связи Калининградской области рекомендовали пассажирам поездов при пересечении границы временно выключать телефоны, чтобы избежать блокировки сим-карты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Временное «охлаждение» сим-карт не повлияет на связь в приграничных зонах
- Знакомый подтвердил сведения о травле убитого экс-мэра Самары и его супруги
- Трамп заявил, что США нужен собственный День Победы
- Пятеро школьников госпитализированы после инцидента в школе на западе Москвы
- Генерал Попов: При ударе по центру ГУР могли погибнуть офицеры НАТО
- Депутат Госдумы пообещал ответ Украине и Великобритании за попытку угона МиГ-31
- «Спартак» расторг контракт с главным тренером Станковичем
- Среди пассажиров разбившегося в Египте автобуса были россияне, шведы и литовцы
- Ущерб «Снежкома»: Кто заплатит за разбитые автомобили
- СМИ: Европа и Ближний Восток делят активы «Лукойла» после санкций США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru