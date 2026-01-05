«Выход к Арктике и гегемония»: Почему Трамп вернулся к приобретению Гренландии
Президенту США Дональду Трампу Гренландия нужна не столько для обеспечения национальной безопасности, сколько для того, чтобы обеспечить себе выход к Арктике и заполучить абсолютное господство в западном полушарии, полагают эксперты.
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам телеканала CNN на борту президентского лайнера, что Гренландия необходима США «с точки зрения национальной безопасности».
«Сейчас она имеет стратегическое значение. Гренландия вся захвачена российскими и китайскими кораблями», — подчеркнул президент США.
При этом, убежден Трамп, соблюдение интересов США пойдет на пользу и Евросоюзу с точки зрения оборудования. Со слов американского лидера, Дания не сможет обеспечить для США национальную безопасность.
Европейскому союзу тоже необходимо, чтобы она (Гренландия. — Прим. НСН) принадлежала нам», — добавил глава государства.
В Гренландии сегодня проживают порядка 57 000 человек. Это расположенная в Арктике бывшая колония, ставшая автономной датской территорией и богатая полезными ископаемыми. О желании приобрести Гренландию Трамп заявлял уже не раз.
ДАНИЯ ПРОТИВ
Вместе с тем доводы Трампа о том, что приобретение Штатами Гренландии полезно и для Вашингтона, и для ЕС, похоже, ничуть не убеждают Данию, которая продолжает сопротивляться аппетитам США и требует уважать ее суверенитет и территориальную целостность. По данным телеканала CNN, и Гренландия, и Дания (хоть и союзник США по НАТО), выступают решительно против затеи американского лидера.
«Я должна сказать Соединенным Штатам совершенно прямо: говорить о необходимости для США взять Гренландию под свой контроль абсолютно бессмысленно», — подчеркнула глава правительства Дании Метте Фредериксен. Премьер добавила, что Вашингтон не вправе аннексировать ни одну из трех стран Королевства Дании, в которое входят собственно Дания, Фарерские острова и Гренландия.
Более того, еще в ноябре газета The Guardian сообщала, что датское правительство создало в МИД страны «ночной дозор» для отслеживания действий и заявлений Трампа. Ночное дежурство начинается в 17:00, а к 7:00 готовится доклад о заявлениях и действиях США за ночь, который рассылается по профильным ведомствам и правительству Дании. Также в декабре датское разведывательное агентство назвало потенциальной угрозой безопасности как раз-таки сами Штаты. В свою очередь Служба военной разведки (DDIS) — одно из двух ключевых разведывательных ведомств в Дании — заявила, что США руководствуется исключительно собственными интересами, задействовав «экономическую и технологическую мощь как инструмент силы, в том числе и по отношению к союзникам и партнерам».
ЦЕЛЬ — ВЫЙТИ К АРКТИКЕ
Отклик заявления Трампа касательно Гренландии нашли и в России, причем относиться к словам американского лидера призывают серьезно, памятуя об операции в Венесуэле. В частности, об этом в своем Telegram-канале заявляет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«“Нам нужна Гренландия для нашей национальной безопасности”, — с ударением на слово “нужна” заявил Трамп. Операция в Венесуэле показала, что он слов на ветер не бросает, особенно когда постоянно возвращается к одной и той же теме. “Даешь Гренландию!” - одна из постоянных тем Трампа. “Они говорят — Дания... Что датчане туда прибыли 300 лет назад на кораблях, — издевается Трамп. — Ну так и мы там были на кораблях, я в этом уверен”. По его логике, у США не меньше прав на Гренландию, чем у Дании, и даже больше, потому что она им НУЖНА», — заявил сенатор.
Пушков добавил, что, согласно доктрине Трампа, в западном полушарии, где расположена Гренландия, необходимо установить гегемонию США. Тем более, Гренландия примыкает к Арктике и имеет выход на Северный морской путь, а еще у Гренландии накопился ряд вопросов к Дании, колонией которой она долгое время была.
Впрочем, убежден сенатор, Трамп не будет действовать в Гренландии теми же методами, которые он уже использовал в случае с Венесуэлой. «Для нее Трамп может найти другую форму захвата контроля», — пояснил Пушков, не раскрывая, впрочем, какими, по его мнению, будут дальнейшие шаги Трампа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан заявил, что рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году
- Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника РФ 2-го класса
- «Выход к Арктике и гегемония»: Почему Трамп вернулся к приобретению Гренландии
- Власти Кубы заявили о гибели 32 кубинцев в результате операции США в Венесуэле
- ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и военные аэродромы
- СМИ: Аятолла Хаменеи планирует бежать в Москву
- МЧС: В Амурской области сошли с рельсов 35 грузовых вагонов
- Адвокат Лурье: Лариса Долина должна освободить квартиру 9 января
- Армия России освободила Грабовское в Сумской области
- Депутат Говырин напомнил россиянам о возможности получить социальный вычет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru