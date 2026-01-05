В Гренландии сегодня проживают порядка 57 000 человек. Это расположенная в Арктике бывшая колония, ставшая автономной датской территорией и богатая полезными ископаемыми. О желании приобрести Гренландию Трамп заявлял уже не раз.

ДАНИЯ ПРОТИВ

Вместе с тем доводы Трампа о том, что приобретение Штатами Гренландии полезно и для Вашингтона, и для ЕС, похоже, ничуть не убеждают Данию, которая продолжает сопротивляться аппетитам США и требует уважать ее суверенитет и территориальную целостность. По данным телеканала CNN, и Гренландия, и Дания (хоть и союзник США по НАТО), выступают решительно против затеи американского лидера.

«Я должна сказать Соединенным Штатам совершенно прямо: говорить о необходимости для США взять Гренландию под свой контроль абсолютно бессмысленно», — подчеркнула глава правительства Дании Метте Фредериксен. Премьер добавила, что Вашингтон не вправе аннексировать ни одну из трех стран Королевства Дании, в которое входят собственно Дания, Фарерские острова и Гренландия.

Более того, еще в ноябре газета The Guardian сообщала, что датское правительство создало в МИД страны «ночной дозор» для отслеживания действий и заявлений Трампа. Ночное дежурство начинается в 17:00, а к 7:00 готовится доклад о заявлениях и действиях США за ночь, который рассылается по профильным ведомствам и правительству Дании. Также в декабре датское разведывательное агентство назвало потенциальной угрозой безопасности как раз-таки сами Штаты. В свою очередь Служба военной разведки (DDIS) — одно из двух ключевых разведывательных ведомств в Дании — заявила, что США руководствуется исключительно собственными интересами, задействовав «экономическую и технологическую мощь как инструмент силы, в том числе и по отношению к союзникам и партнерам».

ЦЕЛЬ — ВЫЙТИ К АРКТИКЕ

Отклик заявления Трампа касательно Гренландии нашли и в России, причем относиться к словам американского лидера призывают серьезно, памятуя об операции в Венесуэле. В частности, об этом в своем Telegram-канале заявляет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«“Нам нужна Гренландия для нашей национальной безопасности”, — с ударением на слово “нужна” заявил Трамп. Операция в Венесуэле показала, что он слов на ветер не бросает, особенно когда постоянно возвращается к одной и той же теме. “Даешь Гренландию!” - одна из постоянных тем Трампа. “Они говорят — Дания... Что датчане туда прибыли 300 лет назад на кораблях, — издевается Трамп. — Ну так и мы там были на кораблях, я в этом уверен”. По его логике, у США не меньше прав на Гренландию, чем у Дании, и даже больше, потому что она им НУЖНА», — заявил сенатор.