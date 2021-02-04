Куда ещё лучше? Запад сравнил вакцину «Спутник V» с достижениями советской космонавтики

Ученый добавил, что «Спутник V» выгодно выделяется среди других вакцин благодаря отсутствию побочных эффектов в тяжелой форме - в отличие от того же препарата Pfizer, после вакцинации которым скончались несколько пациентов старшего возраста в Норвегии.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил в эфире НСН, чем вакцина «Спутник V» отличается, например, от китайского аналога компании Sinopharm , которым также интересовались многие страны. По его словам, в Китае используется так называемая «убитая вакцина» - инактивированный с помощью химического агента вирус, который выращен в биореакторе.

В России же разработана платформа, на основе которой будет быстро создаваться новая вакцина. «Спутник V» - это платформа для создания вакцин, там просто спайк-белок заменить, на который антитела должны вырабатываться», - рассказал НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, перезарядить это ружье труда не составляет – две недели работы, и все.

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале или начале марта. Глава РФПИ напомнил, что фонд подал документы для разрешения использования препарата в регулятор ЕС — Европейскую медицинскую ассоциацию. По словам Дмитриева, рассмотрение заявки «может занять февраль, может быть, начало марта».

В конце января Дмитриев говорил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах, она уже зарегистрирована в 14 странах.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН напомнил, что сразу после выздоровления от коронавируса прививаться не имеет смысла, так как иммунитет к заболеванию и так уже есть.

Как сообщалось ранее, российская вакцина уже зарегистрирован в Белоруссии, Туркменистане, Сербии, Алжире, Палестине, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае и ОАЭ. Неделю назад Венгрия первой среди стран Евросоюза официально разрешила использование «Спутник V».

