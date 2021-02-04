Куда ещё лучше? Запад сравнил вакцину «Спутник V» с достижениями советской космонавтики
Преимущества российской вакцины против коронавируса признали не только журналисты, но и эксперты. Препарат готовы использовать уже десятки стран.
Россия удивила страны Запада созданием вакцины от COVID-19 «Спутник V», пишет журналист газеты Die Welt Жак Шустер. По его словам, Москва долгое время не могла поразить западные страны своими изобретениями. В последний раз за успехами Москвы Запад наблюдал в 1957 году, когда Советскому Союзу удалось запустить в космос первый искусственный спутник Земли.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что российская вакцина «Спутник V», информация о третьей стадии испытаний которой была опубликована в медицинском журнале The Lancet во вторник 2 февраля, признана эффективной для борьбы с коронавирусом.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН назвал столь высокую оценку препарата со стороны международного медицинского торжеством справедливости.
«Это просто праздник для создателей вакцины, для всего центра имени Гамалеи. В журнале The Lancet приведены мнения многих крупных международных специалистов, где они подчеркивают высокие показатели первой зарегистрированной в мире вакцины по всем параметрам. Это очень эффективный и абсолютно безопасный препарат. Куда еще лучше? Справедливость восторжествовала, а злопыхатели заслуживают только насмешки», - отметил он.
Ученый добавил, что «Спутник V» выгодно выделяется среди других вакцин благодаря отсутствию побочных эффектов в тяжелой форме - в отличие от того же препарата Pfizer, после вакцинации которым скончались несколько пациентов старшего возраста в Норвегии.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил в эфире НСН, чем вакцина «Спутник V» отличается, например, от китайского аналога компании Sinopharm , которым также интересовались многие страны. По его словам, в Китае используется так называемая «убитая вакцина» - инактивированный с помощью химического агента вирус, который выращен в биореакторе.
В России же разработана платформа, на основе которой будет быстро создаваться новая вакцина. «Спутник V» - это платформа для создания вакцин, там просто спайк-белок заменить, на который антитела должны вырабатываться», - рассказал НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, перезарядить это ружье труда не составляет – две недели работы, и все.
Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале или начале марта. Глава РФПИ напомнил, что фонд подал документы для разрешения использования препарата в регулятор ЕС — Европейскую медицинскую ассоциацию. По словам Дмитриева, рассмотрение заявки «может занять февраль, может быть, начало марта».
В конце января Дмитриев говорил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах, она уже зарегистрирована в 14 странах.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН напомнил, что сразу после выздоровления от коронавируса прививаться не имеет смысла, так как иммунитет к заболеванию и так уже есть.
Как сообщалось ранее, российская вакцина уже зарегистрирован в Белоруссии, Туркменистане, Сербии, Алжире, Палестине, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае и ОАЭ. Неделю назад Венгрия первой среди стран Евросоюза официально разрешила использование «Спутник V».
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