Тысячи мутаций! Иммунолог оценил печальный прогноз ВОЗ по COVID-19

«Чумаковская вакцина еще проще – они сейчас на одном штамме делают, но могут и на большем их количестве. Это простой коктейль из убитых штаммов коронавируса, они вводятся в организм и вызывают иммунный ответ с формированием антител. По сути, они могут в короткие срок создать вакцину от любого штамма. Просто не надо раздувать – вот, вакцина не проверена. Все это проверено и отработано десятилетиями. Сейчас людей спасать надо, а не смотреть, у кого там были эти двойные слепые испытания, не было их, сколько тысяч человек было испытано», - считает Болибок.

При этом вакцины, которые сейчас разрабатывают в западных странах, вызывают у иммунолога гораздо больше вопросов.

«Что касается РНК-содержащих вакцин, какую сейчас Pfizer разрабатывает, эти матричные вакцины, их никогда до этого не испытывали на людях, их для людей просто не было. Вот там нужен полноценный цикл клинических испытаний, причем длинных, трехлетних, чтобы отследить отсроченный эффект, потому что никто не знает, какие они будут. Никто никогда матричную вакцину массово на людях не применял. А аденовирусную вакцину типа «Спутника V» применяли на SARS первого типа в 2003 году, на вирусе Эбола, там десятки тысяч были привиты, ее успешно подавили», - рассказал врач.

При этом эксперт весьма скептичен к практике карантинных мер в Европе, считая китайский опыт более успешным.

«Практику карантина продемонстрировал Китай, у них сейчас вообще нет эпидемии коронавируса, у них есть локальные вспышки, в основном завозные, которые они купируют», - рассказал он. По его словам, при этом в Китае экономика не пострадала и продолжает расти, а на среди населения в процентном отношении заболеваемость практически на нуле.

«И сравните это с другими странами, которые рассуждали «вводить - не вводить», у кого какие права будут нарушены. Ну и чего? Кто больше всех про права кричал, у тех и эпидемии самые тяжелые. На США посмотрите», - иронизирует иммунолог.

Он сравнил карантин с коллективной обороной. «Карантин – это коллективное оружие, а если у вас в армии порядка нет, то и оружие нельзя в руки давать – друг друга перестреляют», - заключил Болибок.

В четверг Росздравнадзор заявил, что применение незарегистрированных в России вакцин от COVID-19 запрещено, в том числе и на территории международного медицинского кластера в Сколково, после того, как член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила в эфире «Эха Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Сколково можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке.

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН объяснил смысл заявления Росздравнадзора.

