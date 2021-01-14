Тысячи мутаций! Иммунолог оценил печальный прогноз ВОЗ по COVID-19
Врач аллерголог-иммунолог в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать нового всплеска заболевания.
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предсказал, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Представитель организации отметил, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. За последнюю неделю в мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать новой волны заболевания.
«То, что говорит Райан, верно с точки зрения ситуации в мире. В России ситуация иная – у нас есть вакцина, у нас началась вакцинация, она идет успешно, многих уже привили. Темпы распространения же инфекции в мире не падают, во многих странах идут повторные волны заболевания. В Великобритании была волна, связанная с британским штаммом-мутантом, идет рост заболеваемости мексиканским штаммом, сильная волна в Бразилии, там в штате Амазонас возникла очень опасная мутация, которая затронула спайк-протеин, и люди болеют по второму кругу, прежние антитела не помогают», - сказал врач.
Он добавил, что все эти угрозы мутаций никуда не делись, а многие страны не могут ни сами разработать свои вакцины, ни закупить у более развитых государств.
«В России же с декабря рост начал замедляться, в конце декабря в России мы вышли на плато, хотя и на высоких уровнях заражения. Прогнозировать же новый рост заболеваемости сейчас сложно. Можно надеяться, что к весне заболевание спадет, но угроза извне сохраняется. Впрочем, мутации вируса могут возникнуть и в России, это особенность всех вирусов с РНК», - отметил Болибок.
Говоря о числе мутаций коронавируса в мире и в России, он привел данные исследований, по которым в России насчитали свыше тысячи мутаций, а в мире их больше 20 тысяч, хотя не все они приводят к формированию устойчивых штаммов, которые будут распространяться. При этом, по его словам, во многих странах нет научного и технологического потенциала для того, чтобы отслеживать эти мутации. «Может, в мире уже появилась какая-то еще более опасная форма коронавируса, а мы о ней даже и не знаем», - заявил иммунолог.
Но впадать в панику из-за этого Болибок не советует.
«По ситуации с вакцинами – в России еще весной прошлого года было сказано, что разработана платформа, на основе которой будет быстро создаваться новая вакцина. Но все же закричали "нет, давайте клинические испытания новой вакцины!", хотя особой необходимости в этом нет. Ведь «Спутник V» - это платформа для создания вакцин, там просто спайк-белок заменить, на который антитела должны вырабатываться, и все. Перезарядить это ружье труда не составляет – две недели работы и все. Мы же не говорим каждую осень, когда наступает сезон вакцинирования от гриппа, а давайте проводить клинические испытания каждой новой ее модификации. Здесь та же ситуация, она очень похожа на грипп – возникают мутации, они требуют изменения того белка, к которому вакцина должна вызвать иммунитет, потому на базе платформы для вакцины просто меняется ее действующий компонент», - пояснил врач.
По его словам, «Эпиваккорона» от «Вектора» работает иначе, но там тоже очень хорошая конструкция – коктейль пептидов, который защищает от всех модификаций вируса.
«Чумаковская вакцина еще проще – они сейчас на одном штамме делают, но могут и на большем их количестве. Это простой коктейль из убитых штаммов коронавируса, они вводятся в организм и вызывают иммунный ответ с формированием антител. По сути, они могут в короткие срок создать вакцину от любого штамма. Просто не надо раздувать – вот, вакцина не проверена. Все это проверено и отработано десятилетиями. Сейчас людей спасать надо, а не смотреть, у кого там были эти двойные слепые испытания, не было их, сколько тысяч человек было испытано», - считает Болибок.
При этом вакцины, которые сейчас разрабатывают в западных странах, вызывают у иммунолога гораздо больше вопросов.
«Что касается РНК-содержащих вакцин, какую сейчас Pfizer разрабатывает, эти матричные вакцины, их никогда до этого не испытывали на людях, их для людей просто не было. Вот там нужен полноценный цикл клинических испытаний, причем длинных, трехлетних, чтобы отследить отсроченный эффект, потому что никто не знает, какие они будут. Никто никогда матричную вакцину массово на людях не применял. А аденовирусную вакцину типа «Спутника V» применяли на SARS первого типа в 2003 году, на вирусе Эбола, там десятки тысяч были привиты, ее успешно подавили», - рассказал врач.
При этом эксперт весьма скептичен к практике карантинных мер в Европе, считая китайский опыт более успешным.
«Практику карантина продемонстрировал Китай, у них сейчас вообще нет эпидемии коронавируса, у них есть локальные вспышки, в основном завозные, которые они купируют», - рассказал он. По его словам, при этом в Китае экономика не пострадала и продолжает расти, а на среди населения в процентном отношении заболеваемость практически на нуле.
«И сравните это с другими странами, которые рассуждали «вводить - не вводить», у кого какие права будут нарушены. Ну и чего? Кто больше всех про права кричал, у тех и эпидемии самые тяжелые. На США посмотрите», - иронизирует иммунолог.
Он сравнил карантин с коллективной обороной. «Карантин – это коллективное оружие, а если у вас в армии порядка нет, то и оружие нельзя в руки давать – друг друга перестреляют», - заключил Болибок.
В четверг Росздравнадзор заявил, что применение незарегистрированных в России вакцин от COVID-19 запрещено, в том числе и на территории международного медицинского кластера в Сколково, после того, как член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила в эфире «Эха Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Сколково можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН объяснил смысл заявления Росздравнадзора.
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