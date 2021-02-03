«Просто праздник!» Вирусолог ответил «злопыхателям» после оценки «Спутник V» от Lancet

«Это просто праздник для создателей вакцины, для всего центра имени Гамалеи. В журнале The Lancet приведены мнения многих крупных международных специалистов, где они подчеркивают высокие показатели первой зарегистрированной в мире вакцины по всем параметрам. Это очень эффективный и абсолютно безопасный препарат. Куда еще лучше? Справедливость восторжествовала, а злопыхатели заслуживают только насмешки», - отметил он.

Ученый добавил, что «Спутник V» выгодно выделяется среди других вакцин благодаря отсутствию побочных эффектов в тяжелой форме.

«Я не вижу более эффективной вакцины, особенно это видно по отсутствию негативных показателей. Никто не умер. Ведь это нельзя сопоставить с Pfizer, от которого в Норвегии умерли десятки людей и от которого, кроме того, были всякие осложнения. Вся критика в адрес нашей вакцины – это политический хлам», - заключил Зуев.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о том, что в столице смогут производить около 11 миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V» каждый месяц. Первые партии препарата должны поступить в оборот уже в конце февраля.

