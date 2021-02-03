«Просто праздник!» Вирусолог ответил «злопыхателям» после оценки «Спутник V» от Lancet
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи в эфире НСН заявил, что на данный момент первая отечественная вакцина от COVID-19 является самой эффективной в мире.
Журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Выяснилось, что более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали, как правило, в легкой форме.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН назвал столь высокую оценку препарата со стороны международного медицинского торжеством справедливости.
«Это просто праздник для создателей вакцины, для всего центра имени Гамалеи. В журнале The Lancet приведены мнения многих крупных международных специалистов, где они подчеркивают высокие показатели первой зарегистрированной в мире вакцины по всем параметрам. Это очень эффективный и абсолютно безопасный препарат. Куда еще лучше? Справедливость восторжествовала, а злопыхатели заслуживают только насмешки», - отметил он.
Ученый добавил, что «Спутник V» выгодно выделяется среди других вакцин благодаря отсутствию побочных эффектов в тяжелой форме.
«Я не вижу более эффективной вакцины, особенно это видно по отсутствию негативных показателей. Никто не умер. Ведь это нельзя сопоставить с Pfizer, от которого в Норвегии умерли десятки людей и от которого, кроме того, были всякие осложнения. Вся критика в адрес нашей вакцины – это политический хлам», - заключил Зуев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о том, что в столице смогут производить около 11 миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V» каждый месяц. Первые партии препарата должны поступить в оборот уже в конце февраля.
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