Лауреат Нобелевской премии по медицине оценил вакцину «Спутник V»
Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти высоко оценил российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».
«Эффективность — более чем 90% — выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин», — цитирует учёного ТАСС.
Как отметил вирусолог, используемая в «Спутнике V» стратегия двух аденовирусных векторов «имеет смысл».
Кроме того, Доэрти подчеркнул, что в случае изменения вируса из-за мутации создателям вакцины будет несложно «подправить» её и сохранить высокую эффективность, сообщает Ura.ru.
В отличие от большинства других препаратов для профилактики коронавируса, «Спутник V» безопасен для аллергиков. За весь период испытания и использования вакцины не было зафиксировано связанных с ней летальных исходов, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- Счетная палата готовит масштабную проверку банков
- Лауреат Нобелевской премии по медицине оценил вакцину «Спутник V»
- Сбой на «фиолетовой» ветке метро в Москве мог произойти из-за подрядчика
- В США спрогнозировали рекордный рост цен на нефть Brent
- Главу оргкомитета Олимпиады в Токио обвинили в сексизме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru