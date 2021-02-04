Лауреат Нобелевской премии по медицине оценил вакцину «Спутник V»

«Эффективность — более чем 90% — выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин», — цитирует учёного ТАСС.

Как отметил вирусолог, используемая в «Спутнике V» стратегия двух аденовирусных векторов «имеет смысл».

Кроме того, Доэрти подчеркнул, что в случае изменения вируса из-за мутации создателям вакцины будет несложно «подправить» её и сохранить высокую эффективность, сообщает Ura.ru.

В отличие от большинства других препаратов для профилактики коронавируса, «Спутник V» безопасен для аллергиков. За весь период испытания и использования вакцины не было зафиксировано связанных с ней летальных исходов, отмечает РЕН ТВ.

