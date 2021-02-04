В ВОЗ подтвердили эффективность «Спутника V» из-за статьи в The Lancet

Вуйнович отметила, что в ВОЗ "приветствуют" статью, которая "очень хорошо" свидетельствует об эффективности вакцины. Представитель ВОЗ добавила, что вакциной следует обеспечить людей из групп риска, так как это значительно снизит уровень смертности от последствий заражения COVID-19.

В ВОЗ также выразили надежду, что страны, которые не могут закупить препарат, смогут получить его бесплатно. По словам Вуйнович, ВОЗ активно вовлечена в этот процесс. Вуйнович рассказала о том, что ВОЗ предложила России также принять участие в программе вакцинации и предоставить вакцину тем, кому она нужна.

