В ВОЗ подтвердили эффективность «Спутника V» из-за статьи в The Lancet
Российская вакцина "Спутник V", информация об испытаниях которой была опубликована в медицинском журнале The Lancet во вторник 2 февраля, признана эффективной для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Вуйнович отметила, что в ВОЗ "приветствуют" статью, которая "очень хорошо" свидетельствует об эффективности вакцины. Представитель ВОЗ добавила, что вакциной следует обеспечить людей из групп риска, так как это значительно снизит уровень смертности от последствий заражения COVID-19.
В ВОЗ также выразили надежду, что страны, которые не могут закупить препарат, смогут получить его бесплатно. По словам Вуйнович, ВОЗ активно вовлечена в этот процесс. Вуйнович рассказала о том, что ВОЗ предложила России также принять участие в программе вакцинации и предоставить вакцину тем, кому она нужна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru