В Германии заявили об удивлении Запада от «Спутника V»

Россия удивила страны Запада созданием вакцины от COVID-19 «Спутник V», пишет журналист газеты Die Welt Жак Шустер.

По его словам, Москва долгое время не могла поразить западные страны своими изобретениями. В последний раз за успехами Москвы Запад наблюдал в 1957 году, когда Советскому Союзу удалось запустить в космос первый искусственный спутник Земли. Сегодня России показала, что может не только запускать ядерные ракеты по американскому континенту.

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Издание также обращает внимание на название российского препарата от коронавируса, отсылающее к запуску первого спутника. По данным Шустера, эффективность вакцины, а также соглашения о ее использовании за рубежом придали России престиж, который будет использоваться и в политическом плане.

Российская вакцина "Спутник V", информация об испытаниях которой была опубликована в медицинском журнале The Lancet во вторник 2 февраля, признана эффективной для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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