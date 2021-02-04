В Германии заявили об удивлении Запада от «Спутника V»

Издание также обращает внимание на название российского препарата от коронавируса, отсылающее к запуску первого спутника. По данным Шустера, эффективность вакцины, а также соглашения о ее использовании за рубежом придали России престиж, который будет использоваться и в политическом плане.

Российская вакцина "Спутник V", информация об испытаниях которой была опубликована в медицинском журнале The Lancet во вторник 2 февраля, признана эффективной для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

