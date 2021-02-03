В РФПИ назвали сроки одобрения к применению в ЕС вакцины «Спутник V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале или начале марта. Об этом заявил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».
Глава РФПИ напомнил, что фонд подал документы для разрешения использования препарата в регулятор ЕС — Европейскую медицинскую ассоциацию. По словам Дмитриева, рассмотрение заявки «может занять февраль, может быть, начало марта».
«Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса. Препарат разработали в научном центре имени Гамалеи при поддержке РФПИ.
Вакцину уже одобрили для использования в ряде стран мира. РФПИ подал заявку на разрешение экстренного использования «Спутника V» в Европе 22 декабря.
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