В РФПИ назвали сроки одобрения к применению в ЕС вакцины «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале или начале марта. Об этом заявил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».

Глава РФПИ напомнил, что фонд подал документы для разрешения использования препарата в регулятор ЕС — Европейскую медицинскую ассоциацию. По словам Дмитриева, рассмотрение заявки «может занять февраль, может быть, начало марта».

«Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса. Препарат разработали в научном центре имени Гамалеи при поддержке РФПИ.

Вакцину уже одобрили для использования в ряде стран мира. РФПИ подал заявку на разрешение экстренного использования «Спутника V» в Европе 22 декабря.

