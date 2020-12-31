«Убитая вакцина». Иммунолог сравнил китайский препарат от COVID-19 с российскими

«Насколько я знаю, та вакцина, что была разрешена в Китае для применения в армии, а теперь и для всего населения, это так называемая «убитая вакцина» - инактивированный с помощью химического агента вирус, который выращен в биореакторе. Очень похоже на то, что делает сейчас наш центр Чумакова. Такая вакцина содержит все молекулы вируса, в отличие от той вакцины, что делают у нас в Новосибирске, я имею ввиду «Эпиваккорону», она состоит из синтетических фрагментов белков вируса. В России применяется инактивированная цельновирионная вакцина, например, против полиомиелита. Вакцины, которые содержат весь вирус целиком, более реактогенны», чем пептидные, но обладают большим сроком действия», - рассказал Жемчугов.



Вакцина от учёных Центра имени Чумакова сейчас проходит второй этап клинических испытаний. После этого предполагается, что Центр подаст документы для регистрации вакцины. Всего, по данным Роспотребнадзора, российские ученые работают над созданием 10 вакцин.

Ранее ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН высказал свое отношение к российским вакцинам, рассказав о своих сомнениях и предпочтениях.

