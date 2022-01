Расслабляться надо вакцинироваться. «Омикрон» угрожает людям и системе здравоохранения

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН высказал мнение, что 22 января, на которое исследователи Вашингтонского университетв (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) спрогнозировали пик «омикрона в России, заболевание еще не достигнет максимума.

«Это будет не пик, но пойдет довольно крутая динамика подъема и прироста. Если судить по тем же США, где очень крутая кривая увеличения количества случаев, а там это всё «омикрон», то мы где-то месяц будем подниматься», - прогнозирует Чепурнов.

По данным IHME, пик нагрузки на здравоохранение в России произойдет 9 февраля, когда потребуется более 133 тыс. коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года.