Расслабляться надо вакцинироваться. «Омикрон» угрожает людям и системе здравоохранения
Стремительные темпы распространения штаммом COVID-19 «омикрон» должны насторожить людей и стимулировать вакцинацию. Иначе «будет ужасное», обещают специалисты.
Кабмин России утвердил план дополнительных мер для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон», — цитирует заявление RT.
Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН высказал мнение, что 22 января, на которое исследователи Вашингтонского университетв (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) спрогнозировали пик «омикрона в России, заболевание еще не достигнет максимума.
«Это будет не пик, но пойдет довольно крутая динамика подъема и прироста. Если судить по тем же США, где очень крутая кривая увеличения количества случаев, а там это всё «омикрон», то мы где-то месяц будем подниматься», - прогнозирует Чепурнов.
По данным IHME, пик нагрузки на здравоохранение в России произойдет 9 февраля, когда потребуется более 133 тыс. коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года.
Из-за роста заболевших омикрон-штаммом увеличивается смертность, поэтому расслабляться на новостях о более легком течении заболевания нельзя, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«За сутки в мире заболело 3,5 миллиона человек, сутки назад было 3,2 миллиона. То есть, количество заболевших значительно увеличивается. Да, «омикрон» протекает более легко. Но, за прошедшие сутки умерло 9 863 человек, а до этого — 9 222 человека. А недавно мы говорили про 4-5 тысяч. Так что число заболевших значительно больше, и трагические цифры по умершим увеличиваются. Да, летальность уменьшается, но число умерших-то растет!», - объяснил Онищенко.
Поэтому граждане обязаны вакцинироваться и соблюдать все необходимые меры борьбы с вирусом, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«В России в ближайшее время тоже, безусловно, будет подъем заболеваемости. Будет распространение вируса по миру, а если не соблюдать меры, то будет ужасное. Мы видим, что во многих западных странах, где много вакцинированных, все значительно легче. Да, многие болеют, но нагрузка на здравоохранение меньше. Болеют больше, а госпитализируются меньше. Также меньше людей попадают в реанимацию», - предупредил Малышев.
При этом многие ученые и вирусологи отметили, что России не имеет смысла изолироваться от внешнего мира, несмотря на прогнозы Европейского бюро ВОЗ о том, что в ближайшие полтора-два месяца более половины населения Европы заразятся омикрон-штаммом коронавируса, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
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