«Россию ждет ужасное»: Врач предрек громадную заболеваемость омикрон-штаммом

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге 11 января заявил, что более половины населения Европы в ближайшие полтора-два месяца заразятся новым омикрон-штаммом коронавируса. Клюге призвал страны, в которых пока не выявлен «омикрон», обеспечить качественными масками все группы риска, а также ускорить вакцинацию граждан.

«Меры то известные, их надо все время соблюдать. Сейчас маски то опять не носят, или носят на подбородке. Вакцинироваться в любом случае надо. Нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения как можно чаще. Сейчас уже особо не летают за границу, и, честно говоря, там нас тоже особо не ждут. За исключением Египта и Турции. Люди сами должны думать куда ехать, зачем ехать и что привозить с собой», - отметил Малышев.

Врач подчеркнул, что если россияне не будут соблюдать меры профилактики коронавируса, то Россию ждет большой подъем заболеваемости.