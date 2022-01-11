«Россию ждет ужасное»: Врач предрек громадную заболеваемость омикрон-штаммом

В западных странах ситуация с коронавирусом обстоит намного лучше, в России же абсолютно не соблюдаются меры профилактики, заявил Николай Малышев. 

В России в ближайшее время будет большой подъем заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, граждане обязаны вакцинироваться и соблюдать все необходимые меры борьбы с вирусом, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге 11 января заявил, что более половины населения Европы в ближайшие полтора-два месяца заразятся новым омикрон-штаммом коронавируса. Клюге призвал страны, в которых пока не выявлен «омикрон», обеспечить качественными масками все группы риска, а также ускорить вакцинацию граждан.

«Меры то известные, их надо все время соблюдать. Сейчас маски то опять не носят, или носят на подбородке. Вакцинироваться в любом случае надо. Нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения как можно чаще. Сейчас уже особо не летают за границу, и, честно говоря, там нас тоже особо не ждут. За исключением Египта и Турции. Люди сами должны думать куда ехать, зачем ехать и что привозить с собой», - отметил Малышев.

Врач подчеркнул, что если россияне не будут соблюдать меры профилактики коронавируса, то Россию ждет большой подъем заболеваемости.

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«QR-коды у нас сейчас и так во многие места требуются. К этому пришли и от этого пока отходить не придется, потому что сейчас количество зараженных будет расти и расти. Можно ввести все что угодно, но если это соблюдаться не будет, то и толку от этого не будет. У нас же не соблюдается ничего. Чтобы резко что-то ограничить, нужно увеличить количество наблюдающих, а за ними надо еще больше. В России в ближайшее время тоже, безусловно, будет подъем заболеваемости. Будет распространение вируса по миру, а если не соблюдать меры, то будет ужасное. Мы видим, что во многих западных странах, где много вакцинированных, все значительно легче. Да, многие болеют, но нагрузка на здравоохранение меньше. Болеют больше, а госпитализируются меньше. Также меньше людей попадают в реанимацию», - резюмировал Малышев.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, существующие вакцины хуже защитят от штамма «омикрон», однако этот иммунитет все же поможет избежать госпитализации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ВакцинацияОмикрон-штаммКоронавирусРоссия
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