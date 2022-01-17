«Неделя до пика!» В России объяснили «американский» прогноз по «омикрону»
В Европе и США от начала «геометрического» заражения «омикроном» до пика проходила всего-навсего неделя, сказал НСН Владимир Болибок.
Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему американские эксперты «назначили» на 22 января пиковый день заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на Вашингтонский университет (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) указали, что пик пятой волны коронавируса в России придется на 22 января, при этом заболеваемость «омикроном» может превысить 85 тыс. случаев в сутки.
«Они взяли динамику, которая есть сейчас, и экстраполировали ее с теми коэффициентами, которые были получены для разных стран, включая и США, и Европу. Там от начала волны, момента, когда арифметическая прогрессия меняется на геометрическую, до максимального момента, так называемого «пика», проходила всего-навсего неделя. Поэтому они так и прогнозируют», - сказал Болибок.
При этом он указал, в каком случае могут быть введены ограничительные меры.
«Ограничительные меры очень сильно зависят от политики властей. Они всегда заявляют, что введение всяких ограничений связано с наличием или отсутствием мест в стационарах. Как только места там исчерпываются, возникает необходимость введения мер», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН высказал мнение, что 22 января еще не будет пиком «омикрона» в России.
«Это будет не пик, но пойдет довольно крутая динамика подъема и прироста. Если судить по тем же США, где очень крутая кривая увеличения количества случаев, а там это всё «омикрон», то мы где-то месяц будем подниматься», - прогнозирует Чепурнов.
По данным IHME, пик нагрузки на здравоохранение в России произойдет 9 февраля, когда потребуется более 133 тыс. коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года. При этом, по официальным данным на 16 января, в России за сутки было выявлено 29 230 новых случаев заболеваемости COVID-19.
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