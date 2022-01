«Неделя до пика!» В России объяснили «американский» прогноз по «омикрону»

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему американские эксперты «назначили» на 22 января пиковый день заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на Вашингтонский университет (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) указали, что пик пятой волны коронавируса в России придется на 22 января, при этом заболеваемость «омикроном» может превысить 85 тыс. случаев в сутки.