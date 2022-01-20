Онищенко заявил о необходимости ревакцинировать 12 млн россиян
По его словам, на данный момент ревакцинации подлежат 20 миллионов граждан, а ревакцинировались только восемь.
Ревакцинацией населения необходимо заниматься активнее, потому что далеко не все граждане идут на повторную прививку, заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«У нас ревакцинировалось гораздо меньше человек: подлежит ревакцинации 20 миллионов, а ревакцинировалось восемь миллионов. То есть, нам не только нужно призывать к вакцинации тех, кто вообще не болели и не вакцинировались, но еще и тех, кто уже привился, надо ревакцинироваться. Это плохой показатель, этим нужно заниматься», - отметил он.
Количество заболевших омикрон-штаммом растет, что приводит и к росту смертности, заявил бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН ранее.
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