Онищенко заявил о необходимости ревакцинировать 12 млн россиян

Ревакцинацией населения необходимо заниматься активнее, потому что далеко не все граждане идут на повторную прививку, заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«У нас ревакцинировалось гораздо меньше человек: подлежит ревакцинации 20 миллионов, а ревакцинировалось восемь миллионов. То есть, нам не только нужно призывать к вакцинации тех, кто вообще не болели и не вакцинировались, но еще и тех, кто уже привился, надо ревакцинироваться. Это плохой показатель, этим нужно заниматься», - отметил он.

Количество заболевших омикрон-штаммом растет, что приводит и к росту смертности, заявил бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН ранее.

