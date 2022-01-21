Иммунолог: Реальное число больных COVID-19 в России может быть в 10 раз больше

Больных коронавирусной инфекции в России может быть в 6-10 раз больше по сравнению с данными официальной статистике из-за болеющих бессимптомно или в легкой форме. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости.

Мурашко заявил об увеличении числа заболевающих коронавирусом повторно

Как отметил эксперт, спад новой волны COVID-19 зависит от коллективного иммунитета, который можно точно рассчитать с помощью компьютера. Жемчугов подчеркнул, что при этом следует заложить в модель тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно или легко, не обращаясь к врачам.

«Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных зараженных», — указал иммунолог.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 в стране больше, чем фиксируют специалисты. Эксперт отметил, что болевшие ранее или вакцинированные россияне переносят «омикрон» в легкой форме и не обращаются к медикам, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:РоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры