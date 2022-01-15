Прививка от «омикрона». Россия вооружается против нового штамма коронавируса

Чтобы сгладить последствия надвигающейся волны коронавируса, необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов, а также продолжить борьбу с антивакцинаторами для повышения коллективного иммунитета, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Чтобы помочь системе здравоохранения, необходимо создать иммунное население и обеспечить требования по ношению средств индивидуальной защиты. К сожалению, это не осуществляется. Вот в любой торговый центр вы можете зайти: ни один ТЦ не требует жестко защиту органов дыхания. Маски надевают – и это больше носит рекомендательный характер – только на кассе. Человек надевает формально маску, делает три шага и тут же ее снимает. Это дискредитирует подобные меры и является дополнительным фактором распространения, потому что передача «омикрона» интенсивнее и быстрее, чем у остальных штаммов. Рекомендации уязвимым группам включают не просто маски, а респираторы N95, то есть второй степени защиты. Да и вообще в целом рекомендуется их использовать», - добавил ученый.

Ранее профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что России нет смысла изолироваться от внешнего мира из-за омикрон-штамма.







