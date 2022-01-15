Прививка от «омикрона». Россия вооружается против нового штамма коронавируса
Эксперты призывают повысить уровень защиты своего организма перед волной «омикрона» - делать прививки и сменить тканевые маски.
Течение коронавируса при заражении «омикроном» отличается от того, как протекает заболевание другими штаммами COVID-19. Об этом рассказал профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков в интервью «Радио России».
«Основные проявления – это головная боль, насморк, отсутствует потеря обоняния, кашель, раздражение в носу – типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей», — цитирует его Газета.ru.
Омикрон-штамм может оказаться для России опаснее, чем для стран Запада, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов
«Есть статистика по Великобритании и США, где количество инфицированных каждый день повышается в 5-6 раз, а количество смертей не пошло вверх. Формально это означает, что инфекция "омикрона" не приводит к такой же летальности, как "дельта". Но проблема в том, что большинство людей в этих странах вакцинированы. А если мы посмотрим на наше богоспасаемое Отечество, где, как минимум, половина людей не вакцинирована, очень может быть, что "омикрон" покажет себя самым неприятным образом. Мы узнаем это в конце января – начале февраля», - отметил профессор Сколтеха.
В Москве, которая, по прогнозам, первой в России примет на себя удар «омикрона» по росту заболеваемости, не нужно вводить локдаун, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Локдаунов делать не надо, а вот прививаться надо. Этот штамм более заразен, его контагиозность высокая. С точки зрения клиники, она отличается от предыдущих штаммов и в целом более похожа на грипп. Количество заболевших, к сожалению, будет нарастать, но вместо того, чтобы пугать друг друга или выстраивать какие-то версии, нужно решить одну простую проблему – привиться», - сказал Онищенко.
Чтобы сгладить последствия надвигающейся волны коронавируса, необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов, а также продолжить борьбу с антивакцинаторами для повышения коллективного иммунитета, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Чтобы помочь системе здравоохранения, необходимо создать иммунное население и обеспечить требования по ношению средств индивидуальной защиты. К сожалению, это не осуществляется. Вот в любой торговый центр вы можете зайти: ни один ТЦ не требует жестко защиту органов дыхания. Маски надевают – и это больше носит рекомендательный характер – только на кассе. Человек надевает формально маску, делает три шага и тут же ее снимает. Это дискредитирует подобные меры и является дополнительным фактором распространения, потому что передача «омикрона» интенсивнее и быстрее, чем у остальных штаммов. Рекомендации уязвимым группам включают не просто маски, а респираторы N95, то есть второй степени защиты. Да и вообще в целом рекомендуется их использовать», - добавил ученый.
Ранее профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что России нет смысла изолироваться от внешнего мира из-за омикрон-штамма.
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