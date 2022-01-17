Не «живая вакцина»: Россиян предупредили о последствиях «омикрона»

А замдиректора центра Денис Логунов заявил, что российские специалисты создают поливалентную вакцину против новой коронавирусной инфекции, в которой будут использованы компоненты сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что Россия еще находится на пике пандемии COVID-19, несмотря на пониженную летальность штамма «омикрон», и призвала сохранять осторожность.

С ней солидарны и врачи. В России в ближайшее время будет большой подъем заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, граждане обязаны вакцинироваться и соблюдать все необходимые меры борьбы с вирусом, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«В России в ближайшее время тоже, безусловно, будет подъем заболеваемости. Будет распространение вируса по миру, а если не соблюдать меры, то будет ужасное. Мы видим, что во многих западных странах, где много вакцинированных, все значительно легче. Да, многие болеют, но нагрузка на здравоохранение меньше. Болеют больше, а госпитализируются меньше. Также меньше людей попадают в реанимацию», - предупредил Малышев.

Чтобы сгладить последствия надвигающейся волны коронавируса, необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов, а также продолжить борьбу с антивакцинаторами для повышения коллективного иммунитета, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».