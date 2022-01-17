Не «живая вакцина»: Россиян предупредили о последствиях «омикрона»
Омикрон-штамм называют «живой вакциной», однако врачи напоминают о тяжелых последствиях перенесенного заболевания и призывают прививаться проверенными препаратами.
Россию постепенно захватывает новый штамм коронавируса «омикрон»: так, случаи заболевания выявили не только в Москве, но и в Свердловской, Псковской и Амурской областях, Красноярском крае, Якутии и других регионах.
При этом часть специалистов уверена, что из-за менее выраженных клинических проявлений этот штамм будет безопаснее, чем предыдущие варианты вируса. Врачи и ученые предполагают, что вирус может стать «живой вакциной» и привести к концу пандемии. Однако риски такой «иммунизации» высоки. Так, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил, что любая разновидность COVID-19, не только «омикрон», может стать «живой вакциной», если человек перенес заболевание.
«Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана», — сказал ученый агентству ТАСС.
А замдиректора центра Денис Логунов заявил, что российские специалисты создают поливалентную вакцину против новой коронавирусной инфекции, в которой будут использованы компоненты сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».
В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что Россия еще находится на пике пандемии COVID-19, несмотря на пониженную летальность штамма «омикрон», и призвала сохранять осторожность.
С ней солидарны и врачи. В России в ближайшее время будет большой подъем заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, граждане обязаны вакцинироваться и соблюдать все необходимые меры борьбы с вирусом, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«В России в ближайшее время тоже, безусловно, будет подъем заболеваемости. Будет распространение вируса по миру, а если не соблюдать меры, то будет ужасное. Мы видим, что во многих западных странах, где много вакцинированных, все значительно легче. Да, многие болеют, но нагрузка на здравоохранение меньше. Болеют больше, а госпитализируются меньше. Также меньше людей попадают в реанимацию», - предупредил Малышев.
Чтобы сгладить последствия надвигающейся волны коронавируса, необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов, а также продолжить борьбу с антивакцинаторами для повышения коллективного иммунитета, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Жесткие ограничения могут помочь! Маски работают не тогда, когда их надевает один из ста человек, а когда 90-95 человек из 100 правильно надевают и носят маски там, где это необходимо, в непроветриваемых помещениях, в местах скопления людей. Если мы будем требовать выполнения этого, тогда это будет работать. <...> Борьба с фальсификацией и борьба с антипрививочным движением разумным, доступным способом – вот это всё поспособствует сглаживанию новой волны COVID-19», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом многие ученые и вирусологи отметили, что России не имеет смысла изолироваться от внешнего мира, несмотря на прогнозы Европейского бюро ВОЗ о том, что в ближайшие полтора-два месяца более половины населения Европы заразятся омикрон-штаммом коронавируса, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Закрывать границы уже достаточно бессмысленно. «Омикрон» распространился уже во всех станах, в том числе и в России, в довольно большом количестве. А там, где он не проявился, он проявится и для этого уже не нужно ничего заносить со стороны», - заключил он.
Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» в России может произойти 22 января. Об этом сообщил Институт показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).
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