«Месяц прироста»: Вирусолог поспорил с прогнозом о январском пике «омикрона»

«Омикрон» пока что плохо выявляется в России, однако даже с учетом этого пик заболеваемости в конце января маловероятен, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в комментарии «Радиоточке НСН».

Ранее Институт показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) предсказал, что пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» в России может произойти уже 22 января.

«У нас, к сожалению, плохо построена ситуация с масштабным сиквенсом (севенирование последовательностей в генетике - прим. НСН), а без него не разобраться, где «омикрон», а где что. Либо диагностику надо переналаживать: пока то, что используется для ПЦР, не делит на штаммы, поэтому то, что на самом деле происходит, мы знаем плохо. Но в Москве уже позавчера, кажется, объявили, что до 40% новых случаев – это «омикрон». Более того, я вот убежден, что перелом, который наступил, когда в начале января шел спад [заболеваемости], а потом начался подъем – это связано с тем, что закончилась «дельта» и достаточно масштабно пришел «омикрон». Для Москвы это 4 января. Но то, что американцы нам обещают, 22 января, даже еще не будет пиком», - рассказал вирусолог.

Чепурнов отметил, что нагрузка на больницы не уменьшится из-за более легкого течения «омикрона» у пациентов, поскольку заболевших будет гораздо больше.

«Это будет не пик, но пойдет довольно крутая динамика подъема и прироста. Если судить по тем же США, где очень крутая кривая увеличения количества случаев, а там это всё «омикрон», то мы где-то месяц будем подниматься. У нас было уже три пика, они примерно равные все по срокам. Месяца полтора идет рост, потом наступает перелом и наступает такой же спад. А что будет дальше – мы не знаем. Всегда теплится надежда, что самое заразное и самое страшное пройдет, и дальше будет легче. Но каждый раз оказывается, что приходит что-то еще более заразное. Слава Богу, «омикрон» вроде переносится полегче, хотя мы не знаем, нет ли у него каких-нибудь подводных камней, которые вылезут уже в постковидный период. А больше гадать нецелесообразно. Рост госпитализаций по сравнению с тем, что будет сегодня, будет, хотя тяжесть заболевания, по примеру других стран, в несколько раз меньше, но зато сама заболеваемость в несколько раз выше, раза в три-четыре. Поэтому нагрузка на госпитали ожидается примерно такая же, какая была при той же «дельте». Вот так, я думаю, будет», - резюмировал ученый.

Ранее британский врач-терапевт Нина Аслам заявила, что конъюнктивит может быть симптомом нового штамма коронавируса «омикрон».

