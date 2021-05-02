ПЦР в чемодане. Чем россияне заплатят за желание съездить за границу?
Турэксперты и медики в эфире НСН обсудили, зачем привитым россиянам сдавать ПЦР-тесты после заграничных поездок.
Вице-премьер России Татьяна Голикова разъяснила, с чем связана необходимость сдачи ПЦР-тестов россиянам, которые возвращаются из-за границы.
По словам Голиковой, у правительства пока нет достаточного количества данных, чтобы заявить, что при вакцинации человек «абсолютно ни для кого не опасен». Поэтому вице-премьер рекомендовала не пренебрегать тестированием на коронавирус, пишет Газета.ru.
После 1 мая требование о двойном тесте на COVID-19 распространяется на всех россиян, вернувшихся из любых зарубежных стран. Отмечается, что прибывшие из-за границы туристы должны будут пройти ПЦР-исследование в срок до пяти дней с момента въезда в РФ. Полученные результаты необходимо будет загрузить на единый портал госуслуг.
Выступление Голиковой можно считать ответом на инициативу Ассоциации туроператоров России (АТОР), которая 27 апреля попросила вице-премьера освободить российских туристов, привившихся от COVID-19, от сдачи ПЦР-теста по возвращении из-за границы. Туроператоры объяснили свое предложение тем, что требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении на родину существенно увеличивает стоимость поездки за границу – до 19-20 тысяч рублей для семьи из четырех человек, если они сдают анализы в коммерческих клиниках.
При этом Черногория намерена отменить все ограничения на въезд туристов из России, в том числе обязательный ПЦР-тест. Об этом министр финансов страны Милойко Спаич написал в своем Твиттере.
«Поездка в Черногорию возможна, но пока у нас нет прямого авиасообщения, и добираться туда можно будет только с пересадками в других странах», – предположила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в разговоре с НСН.
По мнению Владимира Болибока, благодаря особенностям сдаче тестов ПЦР в начале недели подпрыгивает и ковид-статистика. В эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог призвал разделять данные о росте числа заболевших ОРВИ и коронавирусом
При этом в России план по прививкам пробуксовывает, заявил он.
«Вакцинация буксует. План по прививкам был 60 миллионов человек, и до его выполнения еще очень далеко. Темпы вакцинации отстают примерно на 50% от первоначального плана. Если бы она шла как задумывалось, уже в начале лета можно было бы снять ограничения», - отметил иммунолог Владимир Болибок.
Чтобы достичь популяционного иммунитета, требуется привить от коронавируса 69,8 млн россиян, заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко. Но только около 9 миллионов человек получили обе дозы вакцины от коронавируса. Первым компонентом привиты 13 миллионов человек.
Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему в медучреждениях доступен только «Спутник V», хотя уже зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 - «КовиВак», а также препарат «ЭпиВакКорона».
«Они все три разные. Пока данных по «КовиВак» нет никаких. Хорошо, что есть разные вакцины, но пока никто не может даже «ЭпиВакКорону» найти, хотя она уже давно зарегистрирована. Даже в госучреждениях нет. Только «Спутник V». А многие пациенты просят «ЭпиВакКорону», ждут. Видимо, был огромный госзаказ на «Спутник V», и его нужно реализовать. Переносится «Спутник V» очень хорошо, у меня есть пациенты за 80, с заболеваниями, делают прививку и все у них хорошо», - заключила медик.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ситуацию в стране с заболеваемостью коронавирусом напряженной и отметил, что у каждого четвертого пациента с COVID-19 возникают осложнения.
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