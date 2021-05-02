ПЦР в чемодане. Чем россияне заплатят за желание съездить за границу?

«Поездка в Черногорию возможна, но пока у нас нет прямого авиасообщения, и добираться туда можно будет только с пересадками в других странах», – предположила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в разговоре с НСН.

По мнению Владимира Болибока, благодаря особенностям сдаче тестов ПЦР в начале недели подпрыгивает и ковид-статистика. В эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог призвал разделять данные о росте числа заболевших ОРВИ и коронавирусом

При этом в России план по прививкам пробуксовывает, заявил он.

«Вакцинация буксует. План по прививкам был 60 миллионов человек, и до его выполнения еще очень далеко. Темпы вакцинации отстают примерно на 50% от первоначального плана. Если бы она шла как задумывалось, уже в начале лета можно было бы снять ограничения», - отметил иммунолог Владимир Болибок.

Чтобы достичь популяционного иммунитета, требуется привить от коронавируса 69,8 млн россиян, заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко. Но только около 9 миллионов человек получили обе дозы вакцины от коронавируса. Первым компонентом привиты 13 миллионов человек.