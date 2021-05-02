Мурашко: Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной
В России ситуация с коронавирусом остается напряженной. Более 300 тысяч инфицированных находятся под наблюдением медиков, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 1».
«Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи (инфекции – прим. НСН)»,- пояснил Мурашко.
Он напомнил минимальный порог для формирования популяционного иммунитета. Чтобы защититься от вируса, вакцинироваться должны 69,8 миллиона россиян.
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» причину новой волны коронавируса - плохие темпы вакцинации.
«Я считаю, что нас ожидает следующая волна коронавируса из-за того, что мы плохо прививаемся. Кампания по вакцинации пока идет слабо. В целом, необходимо продолжать носить маски, соблюдать дистанцирование, не лезть в толпу, стараться вести себя в этом плане правильно. Я не одобряю все эти шашлыки массовые, выезды на природу большими компаниями на майские праздники в нынешних условиях», - подчеркнул специалист.
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