Мурашко: Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

«Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи (инфекции – прим. НСН)»,- пояснил Мурашко.

Он напомнил минимальный порог для формирования популяционного иммунитета. Чтобы защититься от вируса, вакцинироваться должны 69,8 миллиона россиян.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» причину новой волны коронавируса - плохие темпы вакцинации.

«Я считаю, что нас ожидает следующая волна коронавируса из-за того, что мы плохо прививаемся. Кампания по вакцинации пока идет слабо. В целом, необходимо продолжать носить маски, соблюдать дистанцирование, не лезть в толпу, стараться вести себя в этом плане правильно. Я не одобряю все эти шашлыки массовые, выезды на природу большими компаниями на майские праздники в нынешних условиях», - подчеркнул специалист.

