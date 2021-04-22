Ломидзе рассказала, когда возобновятся полеты на курорты Египта
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Россияне повально устремились на майские праздники в один город
Россияне массово заинтересовались отдыхом в Калининграде и Калининградской области. Как сообщили в АТОР, на майские праздники уже забронировано 90 процентов мест.
Майя Ломидзе: «Калининград раскручивался еще с пандемийного 2020 года, но в этом сезоне у региона есть все шансы войти в тройку самых востребованных направлений и, возможно, сразу после Черноморского побережья», – прокомментировала в интервью НСН Майя Ломидзе.
Италия открывается для туристов
Глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья заявил о планах возобновить международный туризм до Дня республики 2 июня. Кроме того, Италия продлит действие туристических виз, действие которых истекло в период пандемии коронавируса. Как сообщили в итальянском посольстве, уже сейчас страна может выдавать визы независимо от того, когда можно будет пересекать границу.
Майя Ломидзе: «Российские туристы в число тех, кого готова принимать Италия, пока не вошли. Что касается выдачи виз, то уже сейчас Италия может выдавать туристические визы независимо от того, когда можно будет пересекать границу. Это создает определенную надежду, что Россия будет включена в список тех стран, граждане которых смогут приезжать в туристических целях. Только непонятно когда», – отметила она в беседе с НСН.
Черногория отменит все ограничения на въезд
Черногория отменит все ограничения на въезд туристов из России, в том числе обязательный ПЦР-тест. Об этом министр финансов страны Милойко Спаич написал в своем Твиттере.
Майя Ломидзе: «Поездка в Черногорию возможна, но пока у нас нет прямого авиасообщения, и добираться туда можно будет только с пересадками в других странах», – предположила туроператор в разговоре с НСН.
Ростуризм проработает расширение программы кешбэка
Ростуризм в кратчайшие сроки проработает расширение программы кешбэка. После запуска программы в 2020 году, в ней приняли участие более миллиона россиян. По данным Ростуризма, в общей сложности людям вернули около 4 млрд рублей.
Майя Ломидзе: «Многие туристы решили подождать и не бронировать туры на июль-август, чтобы отправиться на отдых дешевле, вернув 20% от стоимости путевки. Хочу предупредить таких туристов, что запуск каждого этапа этой акции сложный и маловероятно, что на июль-август 2021 года, будет распространяться следующий этап программы кешбэка», – сказала она в эфире НСН.
Российским авиакомпаниям разрешили летать в 15 стран
Российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран. Однако в Росавиации подчеркнули, что допуск на полеты не подразумевает официальное восстановление авиасообщения с данными странами.
Майя Ломидзе: «Такого рода новости приходят два раза в месяц и ничего не значат. Кроме одного направления - Египта. Дата возобновления авиасообщения с этой страной, пока, не объявлена. Мы надеемся, что это произойдет в течение первой декады мая. У туроператоров уйдет от 7 до 14 дней на разворачивание полетных программ в Египет и тогда он заменит на рынке не существующую, пока, Турцию», - подытожила в интервью НСН Майя Ломидзе.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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