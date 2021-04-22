Ломидзе рассказала, когда возобновятся полеты на курорты Египта

Майя Ломидзе: «Такого рода новости приходят два раза в месяц и ничего не значат. Кроме одного направления - Египта. Дата возобновления авиасообщения с этой страной, пока, не объявлена. Мы надеемся, что это произойдет в течение первой декады мая. У туроператоров уйдет от 7 до 14 дней на разворачивание полетных программ в Египет и тогда он заменит на рынке не существующую, пока, Турцию», - подытожила в интервью НСН Майя Ломидзе.

