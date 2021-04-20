Черногория снимет все ограничения на въезд для туристов из РФ
Черногория в туристическом сезоне текущего года отменит все ограничения на въезд для туристов из России. Об этом сообщил в Twitter министр финансов и социального обеспечения Черногории Милойко Спаич.
Рады сообщить вам,что для посещения Черногории в туристический сезон 2021,для граждан Российской Федерации,Республики Беларуссии,Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры,в том числе ПЦР тестирование. pic.twitter.com/PJCagyZn5T— Milojko Spajić (@MickeySpajic) April 20, 2021
По словам министра, государство снимет все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тесты, для граждан РФ, Белоруссии, Украины и Северной Македонии.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что в ближайшее время Россия возобновит авиасообщение с Черногорией.
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