Черногория снимет все ограничения на въезд для туристов из РФ

Черногория в туристическом сезоне текущего года отменит все ограничения на въезд для туристов из России. Об этом сообщил в Twitter министр финансов и социального обеспечения Черногории Милойко Спаич.

По словам министра, государство снимет все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тесты, для граждан РФ, Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что в ближайшее время Россия возобновит авиасообщение с Черногорией.


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ФОТО: flickr.com // Andrey Makedonsky
ТЕГИ:ТуристыТуризмЧерногория
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