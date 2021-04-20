Черногория снимет все ограничения на въезд для туристов из РФ

По словам министра, государство снимет все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тесты, для граждан РФ, Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что в ближайшее время Россия возобновит авиасообщение с Черногорией.



