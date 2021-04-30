Онищенко сообщил, при каком условии случится всплеск коронавируса в России

По его словам, ухудшения ситуации удастся избежать, если россияне ограничат социальные контакты. Онищенко считает, что отсутствие массовых мероприятий сработает на предупреждение роста заболеваемости.

Он призвал оставаться дома, в своем кругу, или уехать за город и «не участвовать в каких-то массовых мероприятиях».

Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил против законопроекта о продлении майских праздников. По его мнению, эта тема специально педалируется перед выборами. Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул. В Минтруде заявили, что рассматривают инициативу.

