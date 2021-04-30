Онищенко сообщил, при каком условии случится всплеск коронавируса в России
Главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал граждан страны соблюдать все санитарные меры в предстоящие майские выходные дни, чтобы не произошло всплеска заболеваний коронавирусом, сообщает «Парламентская газета».
По его словам, ухудшения ситуации удастся избежать, если россияне ограничат социальные контакты. Онищенко считает, что отсутствие массовых мероприятий сработает на предупреждение роста заболеваемости.
Он призвал оставаться дома, в своем кругу, или уехать за город и «не участвовать в каких-то массовых мероприятиях».
Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил против законопроекта о продлении майских праздников. По его мнению, эта тема специально педалируется перед выборами. Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул. В Минтруде заявили, что рассматривают инициативу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 284 / сут.
Умерли
110 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 442 / сут.
- Онищенко сообщил, при каком условии случится всплеск коронавируса в России
- Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
- Госсекретарь США посетит Украину на предстоящей неделе
- В рамках расследования хищения собак Леди Гаги арестованы пять человек
- Около 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
- Эксперт: российская космическая станция имеет большой потенциал
- В Татарстане после нападения собак госпитализирован ребенок
- Киргизия: продолжается стрельба на границе с Таджикистаном
- На МКС изолирован отсек, из которого «утекает» воздух
- Россиян ждет последний рабочий день перед десятидневными выходными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru