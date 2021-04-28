Перепутали с ОРВИ. Иммунолог опроверг начало третьей волны COVID в России

По его словам, колебания статистики по заболеваемости могут быть связаны с особенностью работы лабораторий.

«У нас как лаборатории отчитываются оптом о проведенных тестах ПЦР, так и заболеваемость подпрыгивает в начале недели. К концу недели, когда такого оптового поступления анализов нет, статистика снова снижается», - объяснил эксперт.

Отвечая на вопрос, на какие данные могут ссылаться СМИ, говоря о третьей волне коронавируса, иммунолог предположил, что речь может идти о статистике по ОРВИ, всплеск заболеваемости которой наблюдается сейчас в России.

«Помимо статистики о количестве заболевших коронавирусом, Роспотребнадзор публикует данные по общему количеству ОРВИ. Каждую неделю ведомство в целом и каждый субъект федерации по отдельности отчитываются насчет количества таких больных. Сейчас наблюдается некоторый подъем заболеваемости ОРВИ. В частности, там типируются аденовирусы, риносинуситальный вирус, парагрипп. Грипп пока практически не обнаруживается на территории России, или речь идет всего о нескольких регионах. Может, эту статистику имели в виду. У нас сейчас по 15 регионам всплеск банального ОРВИ. Это совершенно точно не коронавирусная инфекция, то есть там и симпоматика другая», - рассказал иммунолог.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главное преимущество «Спутник V» перед зарубежными вакцинами.

