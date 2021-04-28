Перепутали с ОРВИ. Иммунолог опроверг начало третьей волны COVID в России

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что за начало третьей волны коронавируса СМИ могли принять статистику о всплеске ОРВИ в 15 регионах России.

Ситуация с коронавирусом тревожная, но третьей волны пока не наблюдается, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН».

Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что в России уже началась третья волна COVID-19. Об этом говорят данные неофициальной правительственной статистики, о чем сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника.

«Я не знаю, на какие данные ссылается Bloomberg. Если посмотреть статистику на Яндексе, то третьей волны пока в России не наблюдается. У нас есть отдельные территории, в частности Москва, где наблюдался подъем заболеваемости. Собственно говоря, самый низкий показатель по Москве был в марте: 1100 подтвержденных случаев заболевания, но он поднимался до 2800, а сейчас упал до 1800 подтвержденных случаев. Я бы сказал, что обстановка несколько тревожная, но пока вот явной такой третьей волны мы не видим», - рассказал специалист.

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По его словам, колебания статистики по заболеваемости могут быть связаны с особенностью работы лабораторий.

«У нас как лаборатории отчитываются оптом о проведенных тестах ПЦР, так и заболеваемость подпрыгивает в начале недели. К концу недели, когда такого оптового поступления анализов нет, статистика снова снижается», - объяснил эксперт.

Отвечая на вопрос, на какие данные могут ссылаться СМИ, говоря о третьей волне коронавируса, иммунолог предположил, что речь может идти о статистике по ОРВИ, всплеск заболеваемости которой наблюдается сейчас в России.

«Помимо статистики о количестве заболевших коронавирусом, Роспотребнадзор публикует данные по общему количеству ОРВИ. Каждую неделю ведомство в целом и каждый субъект федерации по отдельности отчитываются насчет количества таких больных. Сейчас наблюдается некоторый подъем заболеваемости ОРВИ. В частности, там типируются аденовирусы, риносинуситальный вирус, парагрипп. Грипп пока практически не обнаруживается на территории России, или речь идет всего о нескольких регионах. Может, эту статистику имели в виду. У нас сейчас по 15 регионам всплеск банального ОРВИ. Это совершенно точно не коронавирусная инфекция, то есть там и симпоматика другая», - рассказал иммунолог.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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