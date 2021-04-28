Перепутали с ОРВИ. Иммунолог опроверг начало третьей волны COVID в России
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что за начало третьей волны коронавируса СМИ могли принять статистику о всплеске ОРВИ в 15 регионах России.
Ситуация с коронавирусом тревожная, но третьей волны пока не наблюдается, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН».
Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что в России уже началась третья волна COVID-19. Об этом говорят данные неофициальной правительственной статистики, о чем сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника.
«Я не знаю, на какие данные ссылается Bloomberg. Если посмотреть статистику на Яндексе, то третьей волны пока в России не наблюдается. У нас есть отдельные территории, в частности Москва, где наблюдался подъем заболеваемости. Собственно говоря, самый низкий показатель по Москве был в марте: 1100 подтвержденных случаев заболевания, но он поднимался до 2800, а сейчас упал до 1800 подтвержденных случаев. Я бы сказал, что обстановка несколько тревожная, но пока вот явной такой третьей волны мы не видим», - рассказал специалист.
По его словам, колебания статистики по заболеваемости могут быть связаны с особенностью работы лабораторий.
«У нас как лаборатории отчитываются оптом о проведенных тестах ПЦР, так и заболеваемость подпрыгивает в начале недели. К концу недели, когда такого оптового поступления анализов нет, статистика снова снижается», - объяснил эксперт.
Отвечая на вопрос, на какие данные могут ссылаться СМИ, говоря о третьей волне коронавируса, иммунолог предположил, что речь может идти о статистике по ОРВИ, всплеск заболеваемости которой наблюдается сейчас в России.
«Помимо статистики о количестве заболевших коронавирусом, Роспотребнадзор публикует данные по общему количеству ОРВИ. Каждую неделю ведомство в целом и каждый субъект федерации по отдельности отчитываются насчет количества таких больных. Сейчас наблюдается некоторый подъем заболеваемости ОРВИ. В частности, там типируются аденовирусы, риносинуситальный вирус, парагрипп. Грипп пока практически не обнаруживается на территории России, или речь идет всего о нескольких регионах. Может, эту статистику имели в виду. У нас сейчас по 15 регионам всплеск банального ОРВИ. Это совершенно точно не коронавирусная инфекция, то есть там и симпоматика другая», - рассказал иммунолог.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главное преимущество «Спутник V» перед зарубежными вакцинами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- Австралийские ученые установили, какие люди не любят кофе
- Песков прокомментировал инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам в Польше
- В Москве откроется новый мотосезон
- Путин планирует присутствовать на пасхальной службе
- СМИ: РПЦ выступила против ограничения доступа в храмы на Пасху
- В Кремле допустили объединение регионов при согласии жителей
- Милонов зарегистрировался в TikTok
- Реконструкция Новой Третьяковки откладывается из-за отсутствия денег
- В Кремле не получали официального предложения Зеленского о встрече в Ватикане
- Названы регионы с самым большим числом убийств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru