В МИД рассказали о наличии ответных мер на незаконное изъятие активов РФ

«Наготове и иные дополнительные меры воздействия на случай, если основная часть наших активов все же будет нелегально изъята», - подчеркнул дипломат.

Как отметил Биричевский, раскрывать их суть сейчас нецелесообразно. Реакция Москвы будет соответствовать принципу взаимности в международных отношениях.

Дипломат призвал объективно оценивать риски и последствия преступных шагов, «за которые непременно придется отвечать».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал изъятие замороженных активов России открытым грабежом.

