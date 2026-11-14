В МИД рассказали о наличии ответных мер на незаконное изъятие активов РФ

Россия подготовила меры на случай нелегального изъятия активов страны. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью ТАСС.

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«Наготове и иные дополнительные меры воздействия на случай, если основная часть наших активов все же будет нелегально изъята», - подчеркнул дипломат.

Как отметил Биричевский, раскрывать их суть сейчас нецелесообразно. Реакция Москвы будет соответствовать принципу взаимности в международных отношениях.

Дипломат призвал объективно оценивать риски и последствия преступных шагов, «за которые непременно придется отвечать».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал изъятие замороженных активов России открытым грабежом.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияМИД РФ

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