Туроператоры просят освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи двух тестов на COVID-19

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила освободить российских туристов, привившихся от COVID-19, от сдачи ПЦР-теста по возвращении из-за границы. Кроме того, туроператоры считают необходимым отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцину от коронавируса еще не получил, оставив для них обязательным только один ПЦР-тест. Соответствующее обращение направлено в адрес главы оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, говорится в сообщении АТОР.

Локдаун в Турции не распространится на туристов

Туроператоры отмечают, что требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении на родину существенно увеличивает стоимость поездки за границу. В АТОР сообщили, что один стандартный анализ в Москве и Петербурге составит от 2 290 до 2 550 рублей, срочного - от 2 860 до 3 240 рублей на человека. Для семьи из четырех человек, каждому из которых нужно будет сделать два лабораторных исследования на коронавирус, стоимость тестов в коммерческих клиниках может составить до 19-20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 мая вернувшиеся из-за границы российские туристы должны будут два раза сдать тест на коронавирус.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к туроператорам с просьбой не продавать путевки в Турцию и Танзанию после 1 июня из-за ситуации с коронавирусом в этих странах, пишет «Газета.ру».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:АторКоронавирусРоссийские Туристы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры