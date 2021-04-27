Туроператоры просят освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи двух тестов на COVID-19
Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила освободить российских туристов, привившихся от COVID-19, от сдачи ПЦР-теста по возвращении из-за границы. Кроме того, туроператоры считают необходимым отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцину от коронавируса еще не получил, оставив для них обязательным только один ПЦР-тест. Соответствующее обращение направлено в адрес главы оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, говорится в сообщении АТОР.
Туроператоры отмечают, что требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении на родину существенно увеличивает стоимость поездки за границу. В АТОР сообщили, что один стандартный анализ в Москве и Петербурге составит от 2 290 до 2 550 рублей, срочного - от 2 860 до 3 240 рублей на человека. Для семьи из четырех человек, каждому из которых нужно будет сделать два лабораторных исследования на коронавирус, стоимость тестов в коммерческих клиниках может составить до 19-20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 мая вернувшиеся из-за границы российские туристы должны будут два раза сдать тест на коронавирус.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к туроператорам с просьбой не продавать путевки в Турцию и Танзанию после 1 июня из-за ситуации с коронавирусом в этих странах, пишет «Газета.ру».
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