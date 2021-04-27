Туроператоры просят освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи двух тестов на COVID-19

Туроператоры отмечают, что требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении на родину существенно увеличивает стоимость поездки за границу. В АТОР сообщили, что один стандартный анализ в Москве и Петербурге составит от 2 290 до 2 550 рублей, срочного - от 2 860 до 3 240 рублей на человека. Для семьи из четырех человек, каждому из которых нужно будет сделать два лабораторных исследования на коронавирус, стоимость тестов в коммерческих клиниках может составить до 19-20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 мая вернувшиеся из-за границы российские туристы должны будут два раза сдать тест на коронавирус.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к туроператорам с просьбой не продавать путевки в Турцию и Танзанию после 1 июня из-за ситуации с коронавирусом в этих странах, пишет «Газета.ру».



