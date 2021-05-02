Стало известно число привившихся от коронавируса россиян
2 мая 202112:31
Около 9 миллионов человек получили обе дозы вакцины от коронавируса. Первый компонент получили 13 миллионов человек. Об этом сообщает канал «Россия 1».
«Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент - 13 миллионов», - цитирует статистику РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил минимальный порог для формирования популяционного иммунитета. Чтобы защититься от вируса, вакцинироваться должны 69,8 миллиона россиян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru