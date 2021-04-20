Вернувшихся из Турции и Танзании россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19

При этом после 1 мая требование о двойном тесте на COVID-19 распространится на всех россиян, вернувшихся из любых зарубежных стран.

Отмечается, что прибывшие из-за границы туристы должны будут пройти ПЦР-исследование в срок до пяти дней с момента въезда в РФ. Полученные результаты необходимо будет загрузить на единый портал госуслуг.

Постановление Роспотребнадзора вступит в силу с 21 апреля.

Россия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки приостановила полеты в Турцию и Танзанию. Ограничения действуют с 15 апреля до 1 июня, напоминает МИР 24.

