Приморье без света и транспорта: Во Владивостоке восстановили водоснабжение

Накануне в нескольких городах на юге Приморья, в том числе во Владивостоке, отключили электричество из-за внештатной ситуации на региональной ГРЭС. 

В последние месяцы несколько регионов России периодически остаются без света. В основном это происходит из-за сбоев в работе электростанций. Наиболее частые перебои со светом наблюдались в Крыму. Проблемы случались и в Бурятии. Теперь электричество вместе с водой и транспортом временно «покинули» Приморье.

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Стало известно, что во Владивостоке после перебоев полностью восстановили водоснабжение. В Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение в Приморье тоже восстановлено.

«В 13:30 (в 6:30 часов утра по московскому времени – прим. НСН) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока», - написал Тelegram-канал «Примводоканала».

При этом глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что в регионе остались точечные отключения электроэнергии, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам. Исполняющая обязанности министра энергетики Приморья Елена Шиш также говорила, что локальные отключения света еще наблюдаются во Владивостоке и Хасанском округе.

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«Имеются некоторые отключения по Владивостоку, в Хасанском округе поступают заявки, поэтому аварийные бригады сетевых организаций в данном направлении еще работают... Аварийные бригады продолжают свою работу на территории Приморского края по локальным отключениям», - опубликовал ее видеообращение Telegram-канал приморского правительства.

По словам Шиш, подстанция «Безверхово» уже была включена в работу и начала набирать нагрузку для подсоединения всех потребителей.

По информации властей, 16 августа в регионе произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. Представители «Примводоканала» пообещали, что водоснабжение во Владивостоке восстановят через четыре-шесть часов после возобновления энергоснабжения.

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ЧТО ПРОИЗОШЛО

16 августа в Приморье массово отключили свет. Жители многих населенных пунктов остались без электричества. Света не было во Владивостоке, Артеме, Находке, Хабаровске, в Чугуевском и Октябрьском районах.

По сообщениям Telegram-канала «Восток-медиа», без электричества во Владивостоке остались более чем две тысячи жилых домов. К тому же, в Приморье были обесточены вышки сотовых операторов, поэтому регион мог остаться без мобильной связи.

Более того, в Приморском крае было временно прервано движение пассажирских и грузовых поездов. В РЖД рассказали, что в связи с массовым энергосбоем отключились подстанции, которые питают железнодорожную инфраструктуру на участках Кругликово - Находка (875 километр) и Угловая - Владивосток (42 километр). По данным источника, это произошло в 10:15 часов утра по московскому времени.

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В свою очередь в Росавиации заверили, что на работе аэропорта Владивостока «Кневичи» неполадки с электричеством не сказались. Объект функционировал в штатном режиме.

Позже днем (по Москве – прим. НСН) 16 августа электроснабжение в Приморском крае было частично восстановлено. Свет появился в Лесозаводске, Лучегорске и Дальнереченске.

Между тем, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в интервью НСН рассказал, что жители Приморья могут получить компенсации из-за масштабного блэкаута, но для этого нужно будет зафиксировать, сколько в финансовом выражении человек потерял из-за сбоев в системе.

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«Потребители получили некачественную услугу поставки электроэнергии, а также смежные услуги: перевозка на электричках и любые другие. Услуги не смогли быть оказаны или были оказаны ненадлежащим образом, некачественно. Потребители могут предъявить претензии к исполнителям услуг – транспортные компании, например. А те уже могут предъявить что-то поставщикам электроэнергии, которые не уследили за бесперебойностью поставок», - добавил он.

По словам Павлова, граждане могут получить компенсацию, например, стоимости услуг или поездки, на которую они не смогли попасть из-за сбоя.

«Потребитель может предъявлять претензии только тем, с кем есть договор. То есть это договор перевозки и так далее. У кого-то ремонтные работы встали, какая-то стройка встала. Потребители будут разбираться с непосредственными исполнителями услуг. Все зависит от того, какие убытки понес потребитель. Может быть компенсирована стоимость самих услуг, путевка у кого-то сгорела, кто-то куда-то опоздал. Нужно убытки подтвердить документами, чтобы их компенсировать», - объяснил он.

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В итоге работу Приморской ГРЭС удалось восстановить в полном объеме. В «Сибирской генерирующей компании» объявили, что массовое отключение света произошло из-за того, что на ГРЭС штатно сработала защита электротехнического оборудования из-за стороннего возмущения в электросети. Известно, что источник сбоя находился за границами балансовой принадлежности объекта.

В результате вырубания рубильника отключились автотрансформаторы и часть энергоблоков без повреждения оборудования. В штатном состоянии находились три энергоблока, которые обеспечили мощностью местный район.

Ранее в «Крымэнерго» сообщили, что город Алушта на южном берегу Крыма остался без электроснабжения из-за аварийного отключения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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