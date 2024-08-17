Приморье без света и транспорта: Во Владивостоке восстановили водоснабжение
Накануне в нескольких городах на юге Приморья, в том числе во Владивостоке, отключили электричество из-за внештатной ситуации на региональной ГРЭС.
В последние месяцы несколько регионов России периодически остаются без света. В основном это происходит из-за сбоев в работе электростанций. Наиболее частые перебои со светом наблюдались в Крыму. Проблемы случались и в Бурятии. Теперь электричество вместе с водой и транспортом временно «покинули» Приморье.
ДА БУДЕТ СВЕТ! И ВОДА…
Стало известно, что во Владивостоке после перебоев полностью восстановили водоснабжение. В Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение в Приморье тоже восстановлено.
«В 13:30 (в 6:30 часов утра по московскому времени – прим. НСН) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока», - написал Тelegram-канал «Примводоканала».
При этом глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что в регионе остались точечные отключения электроэнергии, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам. Исполняющая обязанности министра энергетики Приморья Елена Шиш также говорила, что локальные отключения света еще наблюдаются во Владивостоке и Хасанском округе.
«Имеются некоторые отключения по Владивостоку, в Хасанском округе поступают заявки, поэтому аварийные бригады сетевых организаций в данном направлении еще работают... Аварийные бригады продолжают свою работу на территории Приморского края по локальным отключениям», - опубликовал ее видеообращение Telegram-канал приморского правительства.
По словам Шиш, подстанция «Безверхово» уже была включена в работу и начала набирать нагрузку для подсоединения всех потребителей.
По информации властей, 16 августа в регионе произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. Представители «Примводоканала» пообещали, что водоснабжение во Владивостоке восстановят через четыре-шесть часов после возобновления энергоснабжения.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
16 августа в Приморье массово отключили свет. Жители многих населенных пунктов остались без электричества. Света не было во Владивостоке, Артеме, Находке, Хабаровске, в Чугуевском и Октябрьском районах.
По сообщениям Telegram-канала «Восток-медиа», без электричества во Владивостоке остались более чем две тысячи жилых домов. К тому же, в Приморье были обесточены вышки сотовых операторов, поэтому регион мог остаться без мобильной связи.
Более того, в Приморском крае было временно прервано движение пассажирских и грузовых поездов. В РЖД рассказали, что в связи с массовым энергосбоем отключились подстанции, которые питают железнодорожную инфраструктуру на участках Кругликово - Находка (875 километр) и Угловая - Владивосток (42 километр). По данным источника, это произошло в 10:15 часов утра по московскому времени.
В свою очередь в Росавиации заверили, что на работе аэропорта Владивостока «Кневичи» неполадки с электричеством не сказались. Объект функционировал в штатном режиме.
Позже днем (по Москве – прим. НСН) 16 августа электроснабжение в Приморском крае было частично восстановлено. Свет появился в Лесозаводске, Лучегорске и Дальнереченске.
Между тем, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в интервью НСН рассказал, что жители Приморья могут получить компенсации из-за масштабного блэкаута, но для этого нужно будет зафиксировать, сколько в финансовом выражении человек потерял из-за сбоев в системе.
«Потребители получили некачественную услугу поставки электроэнергии, а также смежные услуги: перевозка на электричках и любые другие. Услуги не смогли быть оказаны или были оказаны ненадлежащим образом, некачественно. Потребители могут предъявить претензии к исполнителям услуг – транспортные компании, например. А те уже могут предъявить что-то поставщикам электроэнергии, которые не уследили за бесперебойностью поставок», - добавил он.
По словам Павлова, граждане могут получить компенсацию, например, стоимости услуг или поездки, на которую они не смогли попасть из-за сбоя.
«Потребитель может предъявлять претензии только тем, с кем есть договор. То есть это договор перевозки и так далее. У кого-то ремонтные работы встали, какая-то стройка встала. Потребители будут разбираться с непосредственными исполнителями услуг. Все зависит от того, какие убытки понес потребитель. Может быть компенсирована стоимость самих услуг, путевка у кого-то сгорела, кто-то куда-то опоздал. Нужно убытки подтвердить документами, чтобы их компенсировать», - объяснил он.
В итоге работу Приморской ГРЭС удалось восстановить в полном объеме. В «Сибирской генерирующей компании» объявили, что массовое отключение света произошло из-за того, что на ГРЭС штатно сработала защита электротехнического оборудования из-за стороннего возмущения в электросети. Известно, что источник сбоя находился за границами балансовой принадлежности объекта.
В результате вырубания рубильника отключились автотрансформаторы и часть энергоблоков без повреждения оборудования. В штатном состоянии находились три энергоблока, которые обеспечили мощностью местный район.
Ранее в «Крымэнерго» сообщили, что город Алушта на южном берегу Крыма остался без электроснабжения из-за аварийного отключения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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